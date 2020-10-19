"مؤسسة الشّارقة للفنون" تدعم التميز في السينما

هسبريس من الرباط

التزاما بدعم ورعاية المواهب السينمائية إقليميًا ودوليًا، تُطْلق مؤسسة الشارقة للفنون، بالتعاون مع مدينة الشارقة للإعلام (شمس)، مشروع "المحترَف السينمائي" كجزء من "منصة الشارقة للأفلام"، في دورتها الثالثة التي تنعقد في الفترة بين الـ14 والـ21 من شهر نونبر المقبل.

ويضم مشروع "المحترف السينمائي" أربع مبادرات رئيسية هي: مختبر السيناريو، دورة إستراتيجيات ما قبل الإنتاج، الملتقى التشاركي، والسوق الافتراضي لتوزيع الأفلام. و"تعمل هذه المبادرات على دعم ورعاية المواهب السينمائية، مِن خلال ورش العمل الاحترافية التي تركز على مراحل صناعة الأفلام المختلفة".

وتُطلِق المؤسسة هذا المشروع بدعم من شريكتها في الصناعة السينمائية مدينة الشارقة للإعلام (شمس)، وشريكَيها التّعليميَّين "أكاديمية نيويورك للأفلام" و"شركة غراي ماتر للإنتاج السينمائي".

وتقول حور القاسمي، رئيس مؤسسة الشارقة للفنون، إنّ هذا المشروع يتضمّن "مبادرات سينمائية متميزة وشاملة"، وتضيف: "دأبنا على أن تكون منصة الشارقة للأفلام مهرجانا سنويا يجمع صناع السينما ومحبيها من الإمارات وكافة أنحاء العالم، ويقدم لهم الدعم بكل السبل الممكنة سواء عبر منح الإنتاج، أو عبر توفير الخبرات والمعارف التي تمكنهم من تطوير اشتغالهم الفني".

بدوره، يذكر خالد عمر المدفع، رئيس مدينة الشارقة للإعلام، إنّ "شمس" تقدّم "تشكيلة متنوعة من الفرص لصانعي الأفلام، للعمل على المشروعات الإبداعية التي يفضلونها"، ثم يسترسل مفصّلا: "منذ نشأته، شجعت "شمس" جميع أنواع المواهب، واحتضنت الفنون والثقافة، وقدمت الموارد اللازمة لمساعدة الأفراد الموهوبين على الانطلاق في رحلتِهم الإبداعية"، قبل أن يجمل قائلا: "في الحقيقة، نشعر بالفخر كوننا جزءاً من هذا البرنامج، ولإعطاء المشاركين فرصة ليكونوا جزءًا من مجال صناعة السينما".

في حين أكّدت نورة المعلا، مدير التعليم والأبحاث في المؤسسة، أهمية هذه المبادرات بما توفره على الصعيدَين المعرفي والتعليمي، واسترسلت مفصِّلَة: "نأمل من خلال مشروع المحترف السينمائي تزويد صنّاع الأفلام على اختلاف ممارستهم الفنية وتنوعها، بموارد إضافية تسهم في تشجيعهم ودعمهم على المستوى الفردي، وتحفيز الصناعة عموماً، حيث يقدم المحترف التوجيه والإرشاد حول العديد من القضايا ذات الصلة بالفن السابع؛ مثل آليات الإنتاج، وكتابة السيناريو، وتوزيع الأفلام".

ومن المرتقب أن تُعقَد ورش العمل التي تحتضنها هذه المبادرات قبل انطلاقة «منصة الشارقة للأفلام 3» وستستمر بعدها؛ فيُقدّم «مختبر السيناريو» دورة شاملة في كتابة السيناريو عبر الإنترنيت على مدار ثلاثة أسابيع من 25 أكتوبر إلى 15 نونبر 2020، متاحة أمام المشاركين من جميع الجنسيات، ممن تتوفر لديهم مسودة سيناريو فيلم طويل باللغة الإنجليزية أو العربية، ويرغبون في تطويره في بيئة داعمة وملهمة، وهو ما سيتمّ عبر توفير التدريب المكثف لمساعدتهم على نقل نصوصهم إلى مستوى آخر، والتركيز على تحسين السرد وتطوير الشخصيات، ومن ثم التوصل إلى سيناريو مصقول، قابل للتمويل أو جاهز للإنتاج.

وتقدِّم دورة "إستراتيجيات ما قبل الإنتاج"، التي تُعقَد بين 14 و21 نونبر المقبل، لمحة عامة عن تحويل المشاريع إلى أفلام منجزة، وكيفية عرض الأفكار وبيعها، وتقسيم أيّ سيناريو إلى جدول تصوير للمشاهد واللقطات، وتحديد ميزانية الفيلم وإدارته، وتحديد موقع ملائم للتصوير، واختيار الممثلين وطاقم العمل، والتّعرّف على آليات العمل مع المخرجين، والجوانب المهمة الأخرى التي تتعلق بعملية الإنتاج.

ويسعى "الملتقى التشاركي" إلى دعم صانعي الأفلام الناشئين عبر ربطهم بأصحاب الخبرات، لتبادل الأفكار ومناقشة مشاريعهم بما يثري ممارستهم الفنية؛ حيث يوفِّر الفرصة لكاتب إماراتي للفوز بمبلغ 100 ألف درهم إماراتي، مخصصة لتحويل السيناريو إلى فيلم روائي طويل، على أن تقدم طلبات المشاركين في موعد أقصاه 25 أكتوبر الجاري.

أما "السوق الافتراضي لتوزيع الأفلام"، فيُوَفِّر فرصة للمشاركين في المنصة لتوزيع أفلامهم على نطاق واسع، عبر التواصل المباشر مع صانعي الأفلام، ووكلاء المبيعات، والموزعين، وممثلي دور السينما، ومبرمجي المهرجانات السينمائية؛ من أجل "مناقشة الاتفاقات والشّركات المحتملة لبيع وشراء حقوق الأفلام".