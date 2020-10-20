جمال بوطيب يلامس مكوّن الاستعارة وبناء الدلالة

هسبريس من الرباط

عن منشورات دار "خطوط وظلال" بالأردن، صدر للأكاديميّ المغربي جمال بوطيب كتاب جديد معنون بـ"المكون الاستعاري وبناء الدلالة".

ويهدف هذا الكتاب، وفق نصه التقديمي، إلى "المُساءلة المُضمَرة لمجموعة من مفاهيم الاشتغال النقدي، واختبار مدى فاعليتها في مساءلة النصوص"، علما أنّها كلّها "مفاهيم لا تتوخى تجريب الفاعلية النقدية في حد ذاتها، بقدر ما تسعى إلى متابعة البناء التصوري للمفهوم في تطوراته التطبيقية وممارساته التحليلية".

واختار الكتاب أربعة مكونات مضمرة هي "المكون" و"الاستعارة" و"البناء" و"الدلالة"، مقدِّرا أنّها مفاهيم تصب في مفهوم "جامع"، مطلَق الدلالة، منطقي الإحالة، لُغوي التكون، هو مفهوم "المرجع".

ويذكر النّص التقديمي ذاته أنّ مفهوم "المرجع" يتردّد هذا في المتون التطبيقية، ويشتغل وفق آليات ومقاييس تفرضها طبيعة المساءلة المتراوحة بين الإعلان والإخفاء، والإضمار والإظهار للإجراءات المنهجية التطبيقية.

وعلى الرغم من أنّ هذه المفاهيم الأربعة تتجمع في مفهوم "المرجع"، كما يتبنّاه كتاب "المكون الاستعاري وبناء الدلالة"، فإنه في الوقت نفسه "سيكون مفهوما مِنْجابا، تنبثق منه مفاهيم أخرى مثل "الأسطرة" و"الإبداعية" و"القيمة التمثيلية"، وغيرها من المفاهيم التي يُتحدَّث عنها في ثنايا هذا الكتاب".