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الرئيسية | فن وثقافة | أفلام مغربيّة قصيرة تتنافس في مهرجان هولندي

أفلام مغربيّة قصيرة تتنافس في مهرجان هولندي

أفلام مغربيّة قصيرة تتنافس في مهرجان هولندي
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 02:35

تشارك مجموعة من الأفلام المغربية القصيرة في المهرجان السينمائي الهولندي "Mesopotamië"، المهتمّ بالمشهد السينمائي في العالم العربي.

وتتنافس هذه الأفلام المغربية ضمن مسابقة مهرجان الفيلم القصير بهولندا، إلى جانب أفلام قادمة من دول مثل الجزائر، وتونس، ولبنان، يتاح مشاهدتها جميعا على موقع "يوتيوب".

ومن بين الأفلام القصيرة المبرمجة ضمن مسابقة المهرجان، فيلم المخرجة المغربيّة فاطمة أغلاز "الراعية"، وفيلم المخرج زكرياء النوري "عايشة"، وفيلم المخرج محمد بنعزيز "لا تسبح في نفس النّهر مرّتين"، وعمل محمد الهوري "إعدام ميت"، وعمل المخرج هشام الحليمي "قبل العاصفة"، وفيلم المخرج عصام شهبوني "ليس خطئي"، وفيلم المخرج يزيد القادري "مداد أخير".

ويقدّم هذا المهرجان نظرة راهنة للوضع الثقافي والسياسي والاجتماعي والفنّيّ بالشّرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويقدّم جوائز للأفلام العربية القصيرة.

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