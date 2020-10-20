24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

20/10/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0707:3313:1716:2218:5220:06
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. فتح حديقة ماجوريل (5.00)

  2. التعليم الأولي يستقبل آلاف الأطفال بالفقيه بنصالح (5.00)

  3. عودة الحياة إلى مرزوكة (5.00)

  4. لامبارد يراهن على زياش أمام إشبيلية في "الأبطال" (5.00)

  5. نهضة بركان يهزم الحسنية ويتأهل إلى نهائي "كأس الكونفدرالية" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | فن وثقافة | كورونا يطال رئيس بيت الشِّعر في برنامج تلفزيوني

كورونا يطال رئيس بيت الشِّعر في برنامج تلفزيوني

كورونا يطال رئيس بيت الشِّعر في برنامج تلفزيوني
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 12:15

أصيب الشاعر مراد القادري، رئيس بيت الشعر في المغرب، بفيروس كورونا، إثر مشاركته في برنامج ثقافي تلفزيوني على القناة الأولى.

وأفاد بيت الشعر بالمغرب، في بلاغ صادر عنه، بأن الشاعر القادري لبّى دعوة المشاركة في البرنامج بأستوديوهات عين الشّق، وعلى إثر ذلك تدهورت حالته بعد إصابته بالفيروس.

وأوضح المصدر نفسه أن أستوديوهات عين الشق، التي صُوّر فيها البرنامج التلفزيوني بمشاركة رئيس بيت الشعر في المغرب، "يبدو أنّها لم تكن مُعقّمة ولا متوفّرة على الشروط الاحترازية الضروريّة".

وأردف البلاغ نفسه أن منشطة البرنامج وعددا من أفراد طاقمه أصيبوا كذلك، ثم تدهورت الحالة الصحيّة للشاعر مراد القادري، قبل أن يُنقل إلى مستشفى مولاي عبد الله بسلا، حيث لا تزال حالته حرجة.

واعتبر بيت الشعر في المغرب أن استجابة رئيسه لدعوة القناة الأولى للمشاركة في البرنامج التلفزيوني التي سببت في إصابته بفيروس كورونا، على الرغم من استمرار انتشار الجائحة، "لم تكن سوى تغليب لحسّه العالي بالمسؤولية الثقافيّة التي مارسها دوماً بحكمة وتبصّر، وبنبل إنسانيّ رفيع"، لافتا إلى أنه كان بإمكان الشاعر مراد القادري أن يعتذر عن المشاركة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - nasim 2020 الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 13:01
مثل هكذا برامج خاصة الثقافية منها الفنية في هذا الوضع التي يتم تصويرها يتم بثها بشكلها الجديد بقدر ما ان المحتوى الثقافي او الفني او غيره يمكن إعادة البرامج السابقة وهي تكفي لاشباع ذوق المشاهد الثقافي بدل هذه المبالغة خاصة أن مثل القناة الاولى تحث على الواعي بخصوص الجائحة في نشراتها بقدر ما لحظنا القناة هي التي تحتاج الى الوعي بالجائحة ايضا كما يقال ..افعلوا ما يقول الفقيه لا مثلما يفعل..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
2 - الهام الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 13:05
الله يشافيه و يشافي جميع المرضى لكن اليس هناك وساءل التواصل الرقمية واش الدولة تتعرف غير تخنق المواطنين بالاجراءات الاحترازية واش القنوات المغربية ليس هناك من يراقبها هذا السيد الذي اشتد عليه الحالة و نقل للمستشفى بسبب برنامج كان يمكن ان يكون عن بعد ذلك السرير و قنينة الاكسجين والدواء دايزين في مريض اصيب وهو في الاقسام الدراسية او المصنع او نقط المراقبة و مركز الامن او اطر الصحة او اي شخص خروجه و اختلاطه امر ضروري و حتمي و لايوجد بديل اامن عن بعد يمكن ان يستخدمه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.