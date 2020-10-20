كورونا يطال رئيس بيت الشِّعر في برنامج تلفزيوني

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كُتّاب وآراء
كورونا يطال رئيس بيت الشِّعر في برنامج تلفزيوني
أصيب الشاعر مراد القادري، رئيس بيت الشعر في المغرب، بفيروس كورونا، إثر مشاركته في برنامج ثقافي تلفزيوني على القناة الأولى.
وأفاد بيت الشعر بالمغرب، في بلاغ صادر عنه، بأن الشاعر القادري لبّى دعوة المشاركة في البرنامج بأستوديوهات عين الشّق، وعلى إثر ذلك تدهورت حالته بعد إصابته بالفيروس.
وأوضح المصدر نفسه أن أستوديوهات عين الشق، التي صُوّر فيها البرنامج التلفزيوني بمشاركة رئيس بيت الشعر في المغرب، "يبدو أنّها لم تكن مُعقّمة ولا متوفّرة على الشروط الاحترازية الضروريّة".
وأردف البلاغ نفسه أن منشطة البرنامج وعددا من أفراد طاقمه أصيبوا كذلك، ثم تدهورت الحالة الصحيّة للشاعر مراد القادري، قبل أن يُنقل إلى مستشفى مولاي عبد الله بسلا، حيث لا تزال حالته حرجة.
واعتبر بيت الشعر في المغرب أن استجابة رئيسه لدعوة القناة الأولى للمشاركة في البرنامج التلفزيوني التي سببت في إصابته بفيروس كورونا، على الرغم من استمرار انتشار الجائحة، "لم تكن سوى تغليب لحسّه العالي بالمسؤولية الثقافيّة التي مارسها دوماً بحكمة وتبصّر، وبنبل إنسانيّ رفيع"، لافتا إلى أنه كان بإمكان الشاعر مراد القادري أن يعتذر عن المشاركة.