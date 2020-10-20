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الرئيسية | فن وثقافة | الفردوس يكشف تفاصيل دعم الفنانين المثير للجدل في زمن الجائحة

الفردوس يكشف تفاصيل دعم الفنانين المثير للجدل في زمن الجائحة

الفردوس يكشف تفاصيل دعم الفنانين المثير للجدل في زمن الجائحة
هسبريس - محمد بلقاسم
الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 17:30

كشف عثمان الفردوس، وزير الثقافة والشباب والرياضة، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل الدعم الموجه للفنانين الذي أثار نقاشا واسعا في المغرب، وذلك ضمن أسئلة للمستشارين، أغلبية ومعارضة، حول المعايير المعتمدة في توزيع الدعم العمومي على الفنانين.

وقال الوزير الفردوس إن الوزارة تدرك حجم الأزمة التي يمر منها القطاع بسبب الجائحة، والدعم وجه للمشاريع الفنية وليس للفنانين، مبرزا أن رقم معاملات القطاع الفني والشغل في المجال تراجعا بنسبة 60 في المائة، بالتزامن مع القطاعات التي تتداخل مع القطاع الثقافي والتي تعاني من جانبها من الأزمة.

الفردوس أكد أن الدعم يقدم لحاملي المشاريع الفنية الذين تم نشر أسمائهم بكل شفافية، موضحا أن كل "مشروع يقف وراءه بين 15 و20 شخصا، بين فنانين وغيرهم، لكن اللائحة التي تم نشرها تقتصر فقط على حامل المشروع وهو الفنان".

وسجل المسؤول الحكومي أن الضجة أثيرت بسبب ربط الدعم بأسماء الفنانين رغم أن هذا الدعم سنوي منذ أزيد من 20 سنة، موردا أن "الدعم انطلق بالمسرح منذ 1998، حيث تم تخصيص 4 ملايين درهم، وبعدها الأغنية المغربية سنة 2009، بأقل من أربعة ملايين درهم، لكن سنة 2014 عرفت المنظومة تكاملا في الدعم شمل جميع المجالات".

وفي هذا السياق، أبرز الوزير الفردوس أن من شروط الاستفادة من الدعم أن يكون 70 في المائة من فريق طالب الدعم متوفرين على بطاقة الفنان أو وصل البطاقة، كاشفا أن "المستفيدين من المشاريع تجاوز 2400 من حاملي البطاقة المهنية، حيث تمت مضاعفة المستفيدين ثلاث مرات مقارنة مع 2019، كما تم إيلاء أهمية لأصحاب المشاريع الذين لم يسبق لهم الاستفادة من الدعم، حيث إن 81 في المائة من المستفيدين خلال هذه السنة لم يستفيدوا السنة الماضية".

وقال وزير الثقافة والشباب والرياضة إن الدعم يوجه للمشاريع عبر وضع شروط قانونية تقدم في شكل طلبات العروض، وهذه الآلية مهمة وتتجاوز المنطق السابق الذي كان يتم الاكتفاء بموجبه بالجلوس مع الوزير فقط، مشددا على أن "طلبات العروض منصوص عليها في دفتر التحملات التي تتضمن جميع الإجراءات المصاحبة للدعم".

وفي الوقت الذي أكد فيه الفردوس أن الدعم جاء عبر صندوق مكافحة جائحة كورونا بالإضافة إلى صندوق العمل الثقافي، اعتبر أن "التساؤلات أثيرت حول الدعم الاستثنائي لأنه كان يفترض أن يتم إلغاء دعم الصندوق بالنظر لغياب المداخيل المرتبطة به، لذلك فإن الاستثناء لما تم بذل مجهود استثنائي من حيث المخصصات، وكذلك الفئة التي يتم دعمها".

الفردوس شدد في هذا الصدد على أن اللوائح المستفيدة لا تضعها الوزارة، بل هناك لجان مستقلة عن الوزارة وتضم المشتغلين في المجال الفني والثقافي، موردا أن ظروف الجائحة فرضت الاحتفاظ باللجنة نفسها التي تم تعيينها السنة الماضية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - Hicham الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 17:43
الدعم كان موجودا قبل عشرين سنة ثم يقول أن الدعم جاء عبر صندوق مكافحة جائحة كورونا ...يعني أموال الفقراء
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35
2 - مالكي الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 17:43
نحن نعاني من الاقتطاعات من اجورنا دون أن نستفيد من شيئ وما يسمى بالفنانين يستفيدون دون أن يقدموا شيء اللهم ان هذا لمنكر
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57
3 - mansour الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 17:50
الكل عنده أجندة ومخططات قبلية وعندما يتم ذالك المخطط يخرج عن صمته وحتى الخروج عن الصمت له أجندة في الزمان والمكان من أجل صرف النظر وتشتيت الإنتباه سئمنا ورب الكعبة
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12
4 - نوتيلا الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 17:56
إلا كانت الأغنية المغربية تتستافد من الدعم باش دير انتاج بحال نوتيلا أحن اليك غير حيدو الدعم لعل الحرمان يلهم الفنانين فشي انتاج موسيقي فالمستوى....
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13
5 - بارك الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 17:57
بسم الله الرحمن الرحيم نتمنى أن يصل هذا الدعم المالي إلى من يستحقونه من الفنانين والفنانات الفقراء والمساكين ليس لأصحاب الشركات الانتاج السينمائي و الممثلين الميسور منهم
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9
6 - منير امريكا الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 17:57
كلمة للسيد الوزير عثمان الفردوس ، واش معارفش اسي لوزير ان هداك الدعم كان من الواجب انه يتوزع بالعدل على جميع الفنانة و الموسيقيين و الحلايقية و الرسامة و المسرحيين و كل من له صلة بالفن عوض ما يمشي غير لفئة من الفنانة لي قادين براسهوم و تشاركو فى مهراجانات و المناسبات بالملايين.
حرام وحشوما و عيب .
دير غير عملية حسابية ، الى فنان واحد قاد تعطيه 160000 درهم علاش ما توزعش 1000 درهم على هادوك الفنانة و الموسيقيين ووو ليستفيد 160 نتاع الفنانين لملاقيش باش ياكلو عوض فنان واحد ؟
هدا هي مشكلة هاد الحكومة ، قرارات عشواءية ماليها معنى .
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9
7 - key West الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 18:04
la politique marocaine Marche a l,envers
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2
8 - فارس بلا جواد الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 18:05
حنا مبغينا الغنا والشطيح والرديح بغيتو دعمو بصح كنتو دعمو التعليم الي في الحضيض دعمو الصحة وسيدي ديرو داكشي سكوتي ماشي يشدو الملايين وعاد الفنانين الي على كانتكم اسي الوزير هدا ظلم هذا عار ناس ملقات اش تكل ملقات بش تخلص الكراء والما والضو وتمشو دعمو ناس بالملايين ومن بعد تقولو كاينة أزمة وغادي تزيدو تفرضو ضرائب على المواطنين الديون الخارجية في عهد حكومة بيليكي راه فاقت كل التصور وغادي ترجع وابل على المغرب والمغاربة في المستقبل ولادنا ولاد ولادنا هما الضحية
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4
9 - De passage الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 18:06
Malheureusement on critiquent trooop. Et même après les explications logiques du ministre. Soyez raisonnable
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-10
10 - azizo الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 18:09
إذن سنرى على طول السنة وفرة في الإنتاج سواء المسرحي، الموسيقي والثقافي. ربما لا يستوعب هذا الكم الكبير من الإنتاج قدرات وتجهيزات التي يتوفر على المجال السمعي والبصري في بلادنا أم هؤلاء المستفيدين سيستغفلون المواطن بمشاريع وهمية تضليلية فقط.
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2
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