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الرئيسية | فن وثقافة | وزير الثقافة يتحمل مسؤولية "أخطاء دعم فنانين"

وزير الثقافة يتحمل مسؤولية "أخطاء دعم فنانين"

وزير الثقافة يتحمل مسؤولية "أخطاء دعم فنانين"
هسبريس من الرباط
الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 19:24

في موقف نادر الحدوث في المغرب، أعلن عثمان الفردوس، وزير الثقافة والشباب والرياضة، عن تحمله مسؤولية الأخطاء التي رافقت اتخاذ القرار المتعلق بالدعم الاستثنائي الموجه إلى الفنانين في زمن فيروس كورونا، والذي أثار نقاشا واسعا في وسائل التواصل الاجتماعي.

جاء ذلك اليوم الأربعاء ضمن مناقشة لجنة الثقافة والاتصال بمجلس النواب لبرنامج دعم الفنانين، وبصفة خاصة المعايير التي تم تبنيها في توزيع هذا الدعم"، وكذلك تدارس المعايير المعتمدة لتوزيع الدعم الاستثنائي على مجموعة من الأسماء الفنية والأسباب الكامنة وراء إقصاء عدد من الفنانين والمجموعات الفنية من هذا الدعم".

وخاطب الفردوس نواب الأمة بالقول: "بغيت نجيكم من الأخير أنا أعترف بأنه كان هناك خطأ في التواصل؛ لأن الدعم للمشاريع الفنية وليس لدعم الفنانين"، مضيفا: "كان خطأ في نشر اللائحة، في هذا السياق المتسم بالأزمة".

وفي موقف أشاد به نواب أعضاء لجنة التعليم والثقافة والاتصال، أعلن الفردوس أنه كان يفترض أن أنظم ندوة صحافية لكشف أسباب نزول اللائحة للرأي العام، معلنا عن تحمل مسؤوليته السياسية في هذا الموضوع والذي أثار جدلا في الأوساط الثقافية والفنية المغربية.

من جهة ثانية، أكدت مداخلات النواب أعضاء اللجنة أن طريقة الإعلان عن الدعم هي سبب النقاش الذي وقع في المغرب، منبهين إلى أن هذا الأمر أساء إلى العلاقة بين الفنانين والمغاربة؛ وهو ما يتطلب مجهودا تواصليا لتصحيحه.

وكان الدعم قد أثار حفيظة النقابات الفنية نظرا "لحجم الانتظارات والآمال التي عقدها الفنانون الموسيقيون على هذه الخطوة، وبعد انتظار طويل، تفاجأت هذه النقابات بنتائج الدعم المخيبة للآمال، التي لا تستجيب ولو جزئيا لحجم الظروف الاستثنائية التي يعيشها القطاع منذ ما يناهز الثمانية أشهر".

وسجلت النقابات "ضعف وفقر الغلاف الإجمالي المرصود لقطاع الموسيقى، علما أن هذا القطاع هو الأكبر من حيث عدد المهنيين (فنانون، عازفون، تقنيون، وإداريون...) الذين سدت في أوجههم كل السبل وإمكانية العيش بإلغاء المهرجانات والحفلات والملاهي ودور العرض، مما يعرض أسرا بكاملها لخطر التشرد بسبب الجائحة"، متسائلة: "كيف بمبلغ من هذا الحجم الضئيل أن يسد حاجات قطاع بهذا الحجم؟".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - مواطن الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 19:39
المغنية إيمان قرقيبو لم تخرج عملا فنيا منذ سنين، و مع ذلك تلقت الدعم، إنشري با هسبريس فالأمر ليس سرا و ليس قذفا
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20
2 - فارس بلا جواد الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 19:41
في الدول الديمقراطية عندما يخطأ الوزراء يقدمون استقالتهم دون تردد وحنا في المغرب انا متحمل الخطأ ودرنا ايه الشأن والجاه بحال حقق انجاز اصلا دوك الفلوس الي تصرفت خاص يعطونا علاش تصرفت دوك المبالغ وعلاش مشات لفنانين دون غيرهم وبدو المحاسبة الي حنا في دولة القانون ياله
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18
3 - إطار الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 19:43
وماذا عن وضعية الاطر المساعدة بوزارة الشباب والرياضة اما ان الاوان لانصافها من الظلم وهظم حقوقها
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4 - كمال المنصوري الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 19:45
ماذا تقصد يا سيادة الوزير بتحمل المسؤولية؟!
لو كنا في دولة ديموقراطية لَمَا بقيت في منصبك ثانية واحدة و لتمت محاكمتك...
لكننا في أجمل بلد في العالم حيث السيبة و المسؤول الفاشل يأخذ راتبه دون إنقطاع و في حالة غضب عليه المسؤول الأول في البلاد فإنه يحصل على وظيفة و مسؤولية اخرى في ألدولة بعيدا عن القطاع الذي أفسدَه كي ينشر فشله في باقي قطاعات الدولة و لنا في وزير الكراطة خير دليل
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19
5 - عبدو الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 19:51
ممممم....الله اعطيك الصحة السيد الوزير ...هذا هو أحسن مراوغة يمكن القيام بها ...احترمك على هذا الذكاء
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5
6 - محمد الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 19:55
ا سي الوزير عثمان كان عليك أن لا تقول تتحمل المسؤولية وهو خطأ في حق الشعب والصواب أن تقدم الاستقالة مع محاكمة على عدم قدرتك تسيير وتدبير شؤون المواطن في وزارة الثقافة
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5
7 - mansour الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 19:57
سمة هاذه الحكومة هي القرارات المتسرعة والعشوائية والغير مدروسة في كل القطاعات .
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0
8 - medo الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 19:57
مكنغلطوش فمليار اسي الوزير مراكش تما كتعلم فالخياطة اوا رجع لفلوس إلى غلطي
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9 - محمد الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 20:01
هد الدعم راه كولشي كيهدر عليه السي الوزير الدرويش راه مبغاتش تهدم ليه باش تصدق على واحد لبس عليه الواحد قاتل ولادو بتاي يوميا راه هذا عيب اعار إلى كان بنادم ساكت ساكت غير باش يبقا عايش فدرو بلا صداع اوا تقو. الله
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10 - حسنة الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 20:09
بما ان الخطأ وقع كان عليكم إلغاء الدعم وإعادة النظر فيه جملة وتفصيلا
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