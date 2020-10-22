الفنان بوعسرية يطلق أغنية "جيبو لي بنت البلاد"

هسبريس من الرباط

يستعد الفنان رشيد بوعسرية لإطلاق أغنيته الجديدة "جيبو لي بنت البلاد"، من كلماته وألحانه وتوزيع الفنان معاذ ركاله، وميكساج الفنان ياسين الجباري.

ويقول صاحب الأغنية إنها تتحدث عن التفكك الأسري وزرع الأمل في العلاقات الزوجية، "التي يجب أن يكون فيها الحوار والحب والإحساس بالمسؤولية، خصوصا أن العلاقات داخل البيت هي التي من شأنها توفير جو إيجابي ليتربى الطفل داخل مناخ يسوده الود والاحترام والتربية على المواطنة والانخراط داخل المجتمع".

يذكر أن آخر إنتاجات الفنان رشيد بوعسرية كانت أغنية "كلام الليل"، التي تحدث فيها عن وضعية الفنان المغربي وحقوقه، وكيفية تسويق الأغنية المغربية عالميا؛ قبل أغنية "جيبو لي بنت البلاد"، وهي من ألبومه الجديد (أقدار) الذي ينوي طرحه في السوق أواخر شهر نونبر من هذه السنة.