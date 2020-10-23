24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|23
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:10
|07:36
|13:17
|16:19
|18:48
|20:03
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- مراكز جهوية لتحاقن الدم تواجه نقصا فادحا في أعداد المتبرعين
- نتف من حياة الشيخ أفيلال .. أيادٍ سابغة بيضاء وحب للخير والعطاء
- فؤاد أحيدار .. سياسي مغربي يراهن على موقع حكومي في بلجيكا
- أحيدار ببرلمان بروكسيل
- مهارات تستحق التعلم في وقت الفراغ
مراكز جهوية لتحاقن الدم تواجه نقصا فادحا في أعداد المتبرعين (5.00)
جامعي مغربي يقترح التعددية اللغوية لإنهاء "الاحتكار الكولونيالي" (5.00)
هل يعوض بناء موانئ ضخمة في الصحراء المغربية معبر الكركرات؟ (5.00)
- منيب تتمسك بالتشكيك في كورونا وتحذر المغاربة من لقاح الصين - (135)
- حُكومة العثماني تعتزم اقتراض حوالي 44 مليار درهم السنة المقبلة - (98)
- حادثة قطع رأس المدرّس الفرنسي .. من يزرع الكراهية يحصد العنف - (83)
- المغرب يسجل 4151 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة - (71)
- هل يعوض بناء موانئ ضخمة في الصحراء المغربية معبر الكركرات؟ - (70)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
تنظيم رقمي يعيد المهرجان المغاربي للفيلم بوجدة
في دورة عن بُعد، ينظّم المهرجان المغاربيّ للفيلم بوجدة دورته التّاسعة، بشعار "وجدة ملتقى للسينما المغاربيّة"، بين الـ25 والـ29 من شهر نونبر المقبل.
وخلال الجائحة الرّاهنة، ستنظّم الدورة الراهنة للمهرجان المغاربيّ للفيلم على المنصّات الرّقميّة وصفحات التّواصل الاجتماعيّ؛ بما في ذلك المسابقة الرسمية للأفلام الطويلة والقصيرة، وورشات مخصّصة لمهن السينما، وندوات ولقاءات حول السينما.
ويقول بلاغ للمهرجان إنّ "أعضاء جمعية سيني مغرب، باستشارة مع المؤسسات المعنية وبتوافق مع أصدقاء المهرجان في شتى بقاع العالم"، ارتأوا "تنظيم هذه الدورة وبث مختلف برنامجها على المنصات الرقمية ومنصات التواصل الاجتماعي، قصد المساهمة في تنشيط الساحة الفنية المغاربيّة وتقوية العلاقات بين الشعوب والثقافات".
وتقدّر جمعية "سيني مغرب" أن الدورة التاسعة من المهرجان المغاربيّ للفيلم بوجدة "ستكون محطة مفصلية تنزل فيها أنشطتها على المنصات الرقمية وصفحات التواصل الاجتماعي؛ وهو ما سيسمح بلقاء أكبر عدد من الجمهور في الدول المغاربية وخارجها".