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الرئيسية | فن وثقافة | تنظيم رقمي يعيد المهرجان المغاربي للفيلم بوجدة

تنظيم رقمي يعيد المهرجان المغاربي للفيلم بوجدة

تنظيم رقمي يعيد المهرجان المغاربي للفيلم بوجدة
هسبريس من الرباط
الجمعة 23 أكتوبر 2020 - 01:45

في دورة عن بُعد، ينظّم المهرجان المغاربيّ للفيلم بوجدة دورته التّاسعة، بشعار "وجدة ملتقى للسينما المغاربيّة"، بين الـ25 والـ29 من شهر نونبر المقبل.

وخلال الجائحة الرّاهنة، ستنظّم الدورة الراهنة للمهرجان المغاربيّ للفيلم على المنصّات الرّقميّة وصفحات التّواصل الاجتماعيّ؛ بما في ذلك المسابقة الرسمية للأفلام الطويلة والقصيرة، وورشات مخصّصة لمهن السينما، وندوات ولقاءات حول السينما.

ويقول بلاغ للمهرجان إنّ "أعضاء جمعية سيني مغرب، باستشارة مع المؤسسات المعنية وبتوافق مع أصدقاء المهرجان في شتى بقاع العالم"، ارتأوا "تنظيم هذه الدورة وبث مختلف برنامجها على المنصات الرقمية ومنصات التواصل الاجتماعي، قصد المساهمة في تنشيط الساحة الفنية المغاربيّة وتقوية العلاقات بين الشعوب والثقافات".

وتقدّر جمعية "سيني مغرب" أن الدورة التاسعة من المهرجان المغاربيّ للفيلم بوجدة "ستكون محطة مفصلية تنزل فيها أنشطتها على المنصات الرقمية وصفحات التواصل الاجتماعي؛ وهو ما سيسمح بلقاء أكبر عدد من الجمهور في الدول المغاربية وخارجها".

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