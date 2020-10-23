"اتحاد كتاب المغرب" يحضّر لمؤتمر وطني استثنائي

هسبريس من الرباط

أعلن المكتب التنفيذي لاتحاد كتاب المغرب إلى علم أعضاء اللجنة التحضيرية وكافة أعضاء الاتحاد والرأي العام الثقافي عن تنظيم اجتماع للجنة التحضيرية (المكتب التنفيذي واللجنة المنتدبة من مؤتمر طنجة)، يوم السبت القادم، ابتداء من الساعة الخامسة مساء، بأحد فنادق مدينة الرباط.

وأوضح بيان توصلت به هسبريس أن الاجتماع يأتي في إطار إعمال مقتضيات القانون الأساسي لاتحاد كتاب المغرب، وتنفيذا لقرار مؤتمره الوطني التاسع عشر، المنعقد في يونيو 2018 بمدينة طنجة، الذي تم خلاله انتداب المؤتمر للجنة تحضيرية، مكونة من مجموعة من أعضاء اتحاد كتاب المغرب ممن حضروا المؤتمر المذكور، لكي تشتغل إلى جانب المكتب التنفيذي للاتحاد في الإعداد للمؤتمر الوطني الاستثنائي المقبل.

وأضاف المصدر ذاته أن "الاجتماع المذكور سيخصص لمواصلة الإعداد لتنظيم المؤتمر الاستثنائي المقبل لاتحاد كتاب المغرب في أقرب الآجال، بما يتيح لهذه المنظمة الثقافية العتيدة مواصلة أداء أدوارها ورسالتها التاريخية والثقافية والتنويرية النبيلة التي تضطلع بها في الساحة الثقافية داخل المغرب وخارجه".