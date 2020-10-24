العيساوي تنشر باكورتها الأدبية "بعض مني كلك"

هسبريس من الرباط

صدر للصحافية ياسمين العيساوي أول كتاب تحت عنوان "بعض مني كلك"، ترصد من خلاله بعض الظواهر الاجتماعية عن طريق قصص تسلط الضوء من خلالها على العلاقات الإنسانية في المجتمع العربي، وتنتقل بين مواضيع مختلفة كنظرة المجتمع للمرأة المستقلة، إلقاء الأحكام على الناس بالاستناد إلى عرقهم وأصلهم، تأخر الزواج، الشريك الذي يستحق الفرصة الثانية، وغيرها من المواضيع التي ترتبط بالحياة والمشاعر بالدرجة الأولى.

وقالت الكاتبة في بلاغ صحافي لها توصلت به هسبريس: "لطالما آمنت بأن الأشخاص تختلف ملكاتهم ومواهبهم، ويتقنون مجالات دون الأخرى، ولكني على يقين أنهم يحملون مشاعر مشتركة، ويبحثون أحيانا عمن يترجمها لهم بالكلمات، هنا لا أتحدث باسمك.. أنا فقط أترجم مشاعرك بلغتي".

وتحاول الكاتبة في إصدارها الجديد تسليط الضوء على تلك المشاعر الدقيقة التي لا ترى بالعين المجردة أحيانا، والتي يغفلها الأشخاص في زحمة الحياة وأعبائها، وتلك التخبطات التي تصيب الناس ولا يجدون لها أي مسمى واضح ليناقشوها.

وتقول الكاتبة في مقدمة الكتاب: "مهمة التعبير عما يجول بخاطر البشر ليست سهلة، وتضعك في دوامة من الحيرة والتساؤلات، والمسؤولية التي تقضي أن تكون صريحا، واضحا شفافا، غير مبال بالعواقب أحيانا. لأنك وببساطة قررت أن تقول ما يخفونه أو يتهامسون به سرا، ليبقوه خلف جدار مشاعرهم، ولا يعلمون أن عرضه وتسليط الضوء عليه، هو السبيل الوحيد لفك ألغازه، وإيجاد الحلول...".

كتاب "بعض مني كلك" للكاتبة ياسمين العيساوي، صادر عن "دار دوِّن للنشر" في مصر، وسيتوفر للمرة الأولى في معرض الشارقة الدولي للكتاب، ثم منافذ البيع في الوطن العربي، ومنافذ البيع الرقمية.

ياسمين العيساوي، صحافية مغربية، مقيمة بدولة الامارات العربية المتحدة، تشتغل كمديرة وسائل التواصل الاجتماعي في كل من صحيفة "الرؤية الإماراتية"، و"دار الخليج للصحافة والطباعة والنشر"، والمكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة، ومنتج إعلامي في مجموعة MBC، ومراسلة لمجموعة قنوات روتانا.

كما تشتغل الصحافية المغربية ككاتبة مستقلة في شركة أبوظبي للإعلام، وصحفية في كل من مجلة بنت الخليج وموقع شباب 20، وهي حاصلة على الإجازة في علم الاجتماعي من جامعة عبد المالك السعدي، ودبلوم في الصحافة من معهد البحر الأبيض المتوسط للصحافة.