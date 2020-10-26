الرابور المغربي "كانية" يصدر أغنية "المكتاب"

هسبريس من الرباط

طرح مغني الراب المغربي محمد كانية، المشهور باسم "Kania"، أغنية جديدة بعنوان "المكتاب" مصورة على طريقة الفيديو كليب في استوديوهات مدينة ورزازات، يتطرق من خلالها للشعور بالانهزام الذي ينقله الأفراد، ورغبته الكبيرة في الدفاع عن نفسه ضد الأفكار والأحكام المسبقة، ومواجهة كل الصعوبات التي تواجهه بالفن والمثابرة في العمل، وأهم شيء إتباع ما يُخبئه له "المكتاب" في مساره الخاص.

واختار "Kania"، وفق بلاغ صحافي صادر عن فريق عمله، أن يتعامل مع المخرج العالمي "Mirsen husovic"، الذي يقف وراء نجاح أشهر فيديو كليبات مغنيي الراب في الساحة الفرنسية والبلجيكية، مثل مغني الراب "دامسو".

يذكر أن محمد كانية هو من مواليد المغرب، قضى سنوات طويلة في أوروبا، قبل أن يقرر سنة 2017 العودة إلى بلده، والتخلي عن حياته المهنية في مجال التسويق بهدف التركيز على مساره الفني من خلال تأسيس شركته الفنية "Sscmusic" التي تحتضن العديد من الفنانين.

وأصدر "Kania" قبل حوالي سنة من الآن أول أغنية له بعنوان "إن شاء الله" على طريقة الفيديو كليب، حققت أزيد من 1,4 مليون مشاهدة على قناته الرسمية في منصة الفيديوهات "يوتيوب".

وعمل مغني الراب على مدى السنتين الماضيين في طنجة على تطوير مختلف الدعائم التقنية والبشرية للوقوف إلى جانب جميع الإبداعات الموسيقية ذات الطابع "الاستثنائي"، وذلك لدرايته الكاملة بصعوبة الترويج لكل ما هو متميز ومختلف.