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الرئيسية | فن وثقافة | إصابة الفنان المليحي بكورونا تثير قلق التشكيليين

إصابة الفنان المليحي بكورونا تثير قلق التشكيليين

إصابة الفنان المليحي بكورونا تثير قلق التشكيليين
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 06:42

بـ"قلق كبير وحزن بالغ"، تلقّت النقابة المغربية للفنانين التشكيليين المحترفين والجمعية المغربية للفنون التشكيلية، مرور الفنان التشكيلي البارز محمد المليحي، رئيس الجمعية المغربية للفنون التشكيلية، بوضعية صحية حرجة استدعت إدخاله العناية المركزة بمستشفى نواحي العاصمة باريس، وفق بيان للهيئتين.

ويأتي هذا البيان المشترك بعدما تم التأكد من إصابة المليحي بفيروس "كورونا"، خلال وجوده بإحدى المصحات الخاصة بباريس، من أجل إجراء عملية جراحية.

وتقول النّقابة والجمعيّة إنّ محمدا المليحي يعتبر "أحد رواد الفن الحديث ببلادنا، ولم يأل جهدا في إثراء المشهد التشكيلي بإبداعاته المتميزة والمبهرة، كما لم يتوقف عن دفاعه المستميت عن الممارسة الفنية التشكيلية، سواء داخل المغرب أو خارجه".

وعلمت جريدة هسبريس الإلكترونيّة أنّ النقابة المغربيّة للفنّانين التّشكيليّين المُحترفين تواصلت مع وزارة الثقافة والشباب والرياضة، طلبا لمتابعة الوضع الصحي للمليحي، نظرا لمكانته في المشهد الفنّيّ والثّقافيّ بالبلاد.

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