"مؤسسة المدى" تحتفي بالفنان "بوشعيب هبولي"

هسبريس من الرباط

قالت مؤسسة المدى إنها "ستحتفي بالمبدع العصامي الأزموري بوشعيب الهبولي، من خلال معرض يرصد المحطات المهمة في التجربة التشكيلية الشخصية والمتجددة للمحتفى به".

وأوضحت مؤسسة المدى أنها ترحب بعشاق الإبداع وتدعوهم إلى زيارة المعرض بدار الفنون بكل من الرباط والدار البيضاء، خلال الفترة بين 27 أكتوبر الجاري و27 يناير المقبل.

وأشار الواقفون وراء المبادرة إلى أن بوشعيب الهبولي، المزداد سنة 1945 بمدينة أزمور، يعدّ من مؤسسي الحركة التشكيلية المغربية، حيث انخرط، بعد فترة قضاها في التدريس، في مخاض وغليان النقاش حول إشكاليات الثقافة الوطنية.

وأضاف المصدر ذاته أن الهبولي، الذي يعتبر رائدا من رواد دور الشباب وأوراش المعمورة ووزارة الشبيبة والرياضة، احتكّ بأسماء من طينة محمد القاسمي وفاطمة حسن والكزولي وحسن الفروج، وبعد محطة الرباط، يعود الهبولي إلى مسقط رأسه خالقا عالمه الخاص الذي يستوحيه من فضاءات وشخصيات المدينة الأطلسية الساحرة.