اختتام المهرجان الدولي لتلاقح الثقافات بالعرائش‬

هسبريس من طنجة

نظمت جمعية اللوكوس للسياحة المستدامة بالعرائش الدورة التاسعة من المهرجان الدولي لتلاقح الثقافات هذه السنة على المنصات الافتراضية، تحت شعار "نحن الموسيقى.. نحن الحياة"؛ وذلك "من أجل إعادة تجديد أواصر المحبة والوئام من خلال تلاقح الموسيقى العالمية بشتى أنواعها عبر العروض الفلكلورية المحلية والدولية، والفرق الموسيقية التي قدمتها أزيد من ثلاث وعشرين دولة من مختلف القارات، من 22 إلى 25 أكتوبر 2020".

وكشف بلاغ للجمعية ذاتها أن هذا البرنامج الغني والمتنوع، الذي شهد أزيد من عشرين ألف مشاهدة عبر بقاع العالم، "انطلق بحفل الافتتاح يوم 22 أكتوبر على الساعة السادسة مساء بكلمة المهرجان، تلتها حكاية للحكواتية سعاد حموع مر عن المدينة المحتضنة العرائش، بهدف منحها إشعاعا ثقافيا، فنيا، اجتماعيا واقتصاديا".

العرض النهائي كان للفنان أحمد بلال، عن معشوقته مدينة العرائش؛ "بينما في اليوم الثاني، الثالث والرابع، تم تقديم عروض متنوعة ومختلفة، شاركت فيها كل من كولومبيا، روسيا، باراغواي، مصر، كندا، الجزائر، شيلي، هنغاريا، المكسيك، العراق، بنما، إسبانيا، هولندا، فلسطين، السنغال، إندونيسيا، بلغاريا، فنزويلا، باكستان، شمال مقدونيا، إكوادور، إيران والمغرب".

وقدمت الدول المذكورة عروضها خصيصا للمهرجان الدولي لتلاقح الثقافات، "ملبية الدعوة وعربة عن رغبتها الكلية في الانضمام لهذا المهرجان الاستثنائي في زمن الأزمة الصحية، آخذة بذلك احتياطاتها اللازمة لتفادي هذه الجائحة بارتداء الكمامة والمحافظة على مسافة الأمان".

وكانت هذه الدورة، وفق البلاغ ذاته، "بهدف تعبئة الوسائل التكنولوجية للتواصل الحديث، بما يجعلها في خدمة تناقل الثقافات بين مختلف الدول والقارات، ودعوة إلى ترسيخ تبادل الثقافات من أجل خلق مستقبل منفتح ونشر ثقافة الفرح والعيش المشترك".