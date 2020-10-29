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كُتّاب وآراء
تعاون فني يجمع "تيتو وديجي حميدة" بلسان الريف
أقدم الفنان "طارق تيتو" على اختيار التعامل موسيقيا مع "ديجي حميدة" ضمن عمل غنائي جديد اختير له اسم "Rif Gang" وأطلق خلال الأسبوع الجاري، على طريقة "فيديو كليب"، بمنصة "يوتوب".
وترتكز الأغنية الجديدة، التي تزيد إثراء السجل الفني للطرفين، على الأداء باللغة الأمازيغية الريفية، كما تقوم على توليفة موسيقية بين الموسيقى العصرية ولمسات بارزة من الإيقاعات الهندية الشهيرة.
جدير بالذكر أن طارق الطالعي، الحامل فنيا لقب "تيتو" والمستقر في العاصمة البلجيكية بروكسيل، في رصيده 13 ألبوما غنائيا وأزيد من 10 قطع "سينغل"، وهو من البارزين في الغناء بـ"تاريفيت" على مستوى الريف المغربي والجالية المنحدرة من هذه المنطقة.