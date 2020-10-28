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"كورونا" ينهي حياة الفنان التشكيلي محمد المليحي
الأربعاء 28 أكتوبر 2020 - 21:05
فقد المشهد الفني المغربي واحدا من أبرز روّاد الحركة التشكيلية المغربية، محمّد المليحي، الذي توفي اليوم الأربعاء، عن سن يناهز 84 سنة.
ونعت النقابة المغربيّة للفنّانين التّشكيليّين المحترفين، الفقيد محمد المليحي، الذي توفي بفيروس "كورونا" بعدما دخل في غيبوبة منذ يوم الأحد.
ومع رمزيّة هذا المبدع، وموقعه في المشهد الفني وتاريخ الإبداع بالمملكة، عَلمت هسبريس أنّ سؤال مرقده الأخير يطرح بشكل ملحّ في الوسط الثقافي والفني، بعدما توفي هذا الفنان المغربيّ خارج أرض الوطن، عقب انتقاله لبضعة أيام إلى فرنسا من أجل إجراء جراحة دقيقة، قبل أن يصاب بالفيروس.