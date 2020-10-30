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الرئيسية | فن وثقافة | مهرجان أندلسيات أطلسية ينعقد في نسخة افتراضية

مهرجان أندلسيات أطلسية ينعقد في نسخة افتراضية

مهرجان أندلسيات أطلسية ينعقد في نسخة افتراضية
هسبريس من الرباط
الجمعة 30 أكتوبر 2020 - 12:15

أعلنت جمعية "الصويرة موكادور" عن تنظيم دورة 2020 من مهرجان أندلسيات أطلسية بالصويرة، في نسخة افتراضية، وذلك بين 14 و16 نونبر المقبل.

وذكر بلاغ للمنظمين أن "نسخة هذه السنة من مهرجان أندلسيات أطلسية، التي تبرمج عادة بين 29 أكتوبر وفاتح نونبر، ستنتقل إلى العالم الافتراضي بسبب حالة الطوارئ الصحية، ولن تنعقد كما كان مأمولا أو متوقعا".

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