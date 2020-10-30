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كُتّاب وآراء
الملك يستحضر الذوق الجمالي للفنان محمد المليحي
بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة الفنان الراحل التشكيلي محمد المليحي.
ومما جاء في برقية الملك: "تلقينا ببالغ التأثر والأسى، النبأ المحزن لوفاة المشمول بعفو الله ورضاه، الفنان التشكيلي، المرحوم محمد المليحي، الذي برحيله المؤلم فقد الفن التشكيلي المغربي المعاصر أحد رواده الكبار المشهود له بالإبداع والتألق وطنيا ودوليا".
وقال الملك في هذه البرقية: "وبهذه المناسبة المحزنة، نعرب لكم ومن خلالكم لكافة أهلكم وذويكم، ولسائر أصدقاء الفقيد ومحبيه، ولأسرته الفنية والثقافية الكبيرة، عن أحر تعازينا وصادق مواساتنا في هذا المصاب الأليم الذي لا راد لقضاء الله فيه، سائلين العلي القدير أن يلهمكم جميل الصبر وحسن العزاء".
وأضاف: "وإننا إذ نشاطركم مشاعركم في هذا الرزء الفادح، مستحضرين، بكل تقدير، ما كان يتحلى به فقيدكم العزيز من خصال إنسانية رفيعة ومن ذوق جمالي مفعم بتجديد التراث الفني الوطني وإثرائه، لنضرع إلى الله تعالى أن يجزيه خير الجزاء على ما قدمه لفنه ولوطنه من جليل الأعمال، وأن يتقبله في عداد الصالحين من عباده المنعم عليهم بجنات النعيم.