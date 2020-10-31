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قافلة "مغرب قارئ" تنطلق في جهة فاس مكناس

قافلة "مغرب قارئ" تنطلق في جهة فاس مكناس
هسبريس من الرباط
السبت 31 أكتوبر 2020 - 17:35

من المرتقب أن تنطلق يوم الأحد قافلة "المغرب القارئ" بجهة فاس - مكناس، ببرنامج يمتدّ شهرا كاملا، وينظّم ورشات قرائيّة ومسابقات وتكوينات بدار الثقافة بالمديريّة الجهويّة والمؤسسات التعليمية التابعة للمديريات الإقليمية بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين والمؤسسات السجنية والمراكز الثقافية بالجهة.

وتنظِّمُ هذه المبادرةَ مؤسسةُ مقاربات بدعم من وزارة الثقافة والشباب والرياضة قطاع الثقافة، وتنسيق مع حلقة الفكر المغربي، وبتعاون مع الشبكة الوطنية للقراءة، وشراكة مع المديرية الجهوية لوزارة الثقافة والشباب والرياضة –جهة فاس مكناس.

ويؤطّر هذه الفعاليات التي ستنظّم في صيغتَين، حضورية وعن بُعد، أساتذة وباحثون وشباب، من خلال مساهمات بمختلف أقاليم الجهة: فاس، ومكناس، وإفران، وتازة، وصفرو، وتاونات، والحاجب، ومولاي يعقوب، بالإضافة إلى المناطق الحضرية والقروية التابعة لهذه الأقاليم: أوطاط الحاج، إيموزار، راس الماء، عين عيشة، أزرو، وغيرها.

وتقول الجهات المنظّمة، وَفق معلومات توصّلت بها هسبريس، إنّها تحرص مع مؤطِّري القافلة على أن تتم هذه الفعاليات "في مراعاة تامة للإجراءات الصحية الاحترازية"، كما تحضر فيها "ورشات تأطيرية مرتبطة بالتوعية بوباء "كوفيد 19"، وآليات الاحتراز والمقاومة من خلال مساهمات نصية وحكائية وتصويرية مرتبطة بالموضوع".

ويشرف على أنشطة قافلة "المغرب القارئ" منسّقون إقليميّون وجهويّون ومحليّون بالمؤسسات المعنية، وتتوزع المشاركات بين ورشات داخلية وخارجية.

وتُنَظَّم هذه القافلة في إطار دعم وزارة الثقافة والشباب والرياضة للقراءة العمومية والتحسيس بها، وطبقا لدليل استئناف الأنشطة الثقافية الذي أصدرته الوزارة، وتنفيذا لشراكة المؤسسة مع المديرية الجهوية للثقافة والشباب والرياضة – قطاع الثقافة تحت شعار "لنجعل من الجهة قطبا قرائيا وثقافيا".

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