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الرئيسية | فن وثقافة | وفاة "جيمس بوند" .. الممثل الشهير شون كونري

وفاة "جيمس بوند" .. الممثل الشهير شون كونري

وفاة "جيمس بوند" .. الممثل الشهير شون كونري
هسبريس - متابعة
السبت 31 أكتوبر 2020 - 14:08

أفادت هيئة البث والإذاعة البريطانية "بي بي سي" بأن الممثل الاسكتلندي المشهور "شون كونري" فارق الحياة عن عمر ناهز 91 عاما.

واعتزل الممثل المشهور الذي احتفل في غشت الماضي بعيد ميلاده الـ90، التمثيل في السينما عام 2003، وأقام منذ ذلك الحين في جزر البهاما.

وأفادت تقارير صحفية بأن كونري كان يعاني من مشاكل صحية ملموسة بما فيها مرض آلزهايمر.

وفاز كونري خلال سيرته بجوائز سينمائية متعددة، منها جائزتا الأوسكار وغولدن غلوب لدوره في فيلم "الممنوع لمسهم" (1987).

ويعرف ملايين عشاق الأفلام السينمائية في كافة أرجاء العالم كونري بالدرجة الأولى لأدائه دور وكيل الاستخبارات البريطانية "جيمس بوند" في سبعة أفلام عن الوكيل 007.

وكان كونري يعرف بمواقفه المؤيدة لاستقلال إسكتلندا عن المملكة المتحدة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - سكفاندري السبت 31 أكتوبر 2020 - 14:24
كان من أميز الممثلين السينمائيين. كان دوره في فيلم The Rock مع Nicolas Cag من أحسن الأدوار السينمائية له. RIP
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2 - إلا رسول الله السبت 31 أكتوبر 2020 - 14:31
كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام إن لله وإن إليه راجعون
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