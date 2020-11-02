الكوميدي أسامة رمزي يؤكد إصابته بفيروس كورونا

هسبريس من الرباط

أعلن "اليوتيوبرز" والممثل الكوميدي المغربي أسامة رمزي إصابته بفيروس كورونا المستجد، مؤكدا لمتابعيه أن حالته الصحية تحسنت بشكل كبير.

وأوضح رمزي أن سبب غيابه عن مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة راجع إلى إصابته بالفيروس، كاشفا أنه لم يصل إلى مرحلة الخطر رغم أن وضعيته الصحية كانت صعبة خلال إحدى فترات المرض.

وشكر الممثل المغربي متابعيه على سؤالهم عن غيابه، داعيا إلى الحذر من انتقال العدوى إليهم في هذه المرحلة التي تعرف انتشارا كبيرا للفيروس، واتخاذ الإجراءات الاحترازية الضرورية.