24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

02/11/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1707:4413:1616:1118:3819:54
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. استهتار بالوباء .. حافلات عمومية تخرق تدابير الوقاية في البيضاء (5.00)

  2. برلمانيو النّاظور يراسلون وزير الصحّة بشأن كوفيد (5.00)

  3. وزارة العدل تكشف حصيلة العقوبات التأديبية في حق الهيأة القضائية (4.00)

  4. دبلوماسية المملكة تنجحُ في "تغييب" الاستفتاء في تقرير مجلس الأمن (4.00)

  5. لامبارد وأنصار تشيلسي يشيدون بتألق حكيم زياش (4.00)

قيم هذا المقال

3.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | فن وثقافة | الكوميدي أسامة رمزي يؤكد إصابته بفيروس كورونا

الكوميدي أسامة رمزي يؤكد إصابته بفيروس كورونا

الكوميدي أسامة رمزي يؤكد إصابته بفيروس كورونا
هسبريس من الرباط
الاثنين 02 نونبر 2020 - 12:14

أعلن "اليوتيوبرز" والممثل الكوميدي المغربي أسامة رمزي إصابته بفيروس كورونا المستجد، مؤكدا لمتابعيه أن حالته الصحية تحسنت بشكل كبير.

وأوضح رمزي أن سبب غيابه عن مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة راجع إلى إصابته بالفيروس، كاشفا أنه لم يصل إلى مرحلة الخطر رغم أن وضعيته الصحية كانت صعبة خلال إحدى فترات المرض.

وشكر الممثل المغربي متابعيه على سؤالهم عن غيابه، داعيا إلى الحذر من انتقال العدوى إليهم في هذه المرحلة التي تعرف انتشارا كبيرا للفيروس، واتخاذ الإجراءات الاحترازية الضرورية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - espoir الاثنين 02 نونبر 2020 - 12:19
بالشفاء العاجل لك ولجميع المرضى
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
17
2 - الإدريسي الاثنين 02 نونبر 2020 - 12:24
بالشفاء العاجل والصحة والعافية والسلامة وراحة البال يارب العالمين للممثل المقتدر اسامة رمزي.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
3 - Abdellah الاثنين 02 نونبر 2020 - 12:24
الله اشافيه او ايشافي جميع مرضانا ومرضى المسلمين اللهم إرفع عنا هذا الوباء واجعل بلدنا بلدا آمنا وجميع بلاد المسلمين امين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
4 - مول المحلبة الاثنين 02 نونبر 2020 - 12:26
إن شاء الله
إن شاء الله
إن شاء الله ربي من بعد أسبوع أو أقل سنسمع بأنه تعافى ! هذا الفيروس أعتقد أنه نفخوا فيه بزاف.

وأكاد أن أقسم بالله أن هناك أمراض أشد خطراً منه و الناس كتموت بيه. حفظ الله الجميع و حفظ الله المغرب شعباً و ملكاً.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
5 - الزمامرة الاثنين 02 نونبر 2020 - 12:31
الله يشافي الجميع اما من جهة كوميدي لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم هو و مجموعة ديال خوتنا لا علاقة لهم با لا كوميديا حتى المواضع لي كيجيبو فيها غي الميوعة والغبن
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-7
6 - ماجد واويزغت الاثنين 02 نونبر 2020 - 12:33
الله يشافيك و يعافيك خاي أسامة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
7 - مصطفى الاثنين 02 نونبر 2020 - 12:35
السلام عليكم الله يحفظك اوليدي ويعافيك ويبعد علينا جميعا هذا الوباء إنه السميع البصير والقادر على ذلك .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
8 - الخميس الاثنين 02 نونبر 2020 - 12:47
الله يشفيه ويعافيه إنشاء الله تعالى ونتمنى الشفاء لجميع المرضى إنه سميع مجيب.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
9 - رضوان الاثنين 02 نونبر 2020 - 13:04
مع الاسف لا نستثمر اعلاميا مشاركة مثلهؤلاء في توعية المواطنين بخطر الفيروس والاحتياط منه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
10 - وجدي الاثنين 02 نونبر 2020 - 13:24
خويا أسامة الله يشافيك وراك عزيز وغالي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
المجموع: 10 | عرض: 1 - 10

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.