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كُتّاب وآراء
"لك العهد يا صحرا" .. أغنية تخلد "ذكرى المسيرة"
أصدرت كل من الشاعرة سميرة فرجي والملحن عز الدين منتصر والمطرب فؤاد طرب أغنية تتغنى بالصحراء المغربية، تخليدا واحتفاء بالذكرى الخامسة والأربعين للمسيرة الخضراء الخالدة، بعنوان "لك العهد يا صحرا"؛ وذلك في ثاني تجربة مشتركة لهم، بعد أغنية "لماذا؟".
الأغنية تميزت بلغة شعرية جميلة، قوية وحماسية، "وبنفَس موسيقي مفعم بالشجاعة والإقدام، وبأداء منسجم ومثِيرٌ لقشعريرة وذكريات اطوار المسيرة الخضراء المظفرة" وفق أصحابها الذين اختاروا "أن تكون هديتهم لمواطنيهم المغاربة واعتزازا بوطنهم المغرب، بمناسبة هذه الذكرى المغربية العظيمة".
من كلمات الأغنية نقرأ:
أسْرِجْ خُيولَكَ تلكَ الآيةُ الكبرى
واسْتَمْطِرِ الغيثَ هتَّانًا على الصحرا
يَا مانِحَ المَجْدِ معقوداً به شرفٌ
وموُثِقٌ ما أجلَّ العهدَ والفَخْرَا
على جبينكَ ما سطَّرتَ منْ قِيَمٍ
وفي يمينكَ ما جادتْ بهِ الغَبْرا
وفي قِلاعِكَ خُضنا ألفَ ملْحَمةٍ
وفي حُماتِكَ عَزمٌ يكسِرُ الصّخْ
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
الصحراء تسترجع بالسلاح و بقوة الإرادة و الدراع.
كفى انبطاحا للبوليساريو، لو تطلقون عليهم جحافل المجرمين لاسترجعوها في ثوان.
ديما المغرب و الصحراء مغربية.
ماذا سيفعل مجلس الأمن لو سمح المغرب للمواطنين بإقامة مخيمات بالخيام على طول الطريق الرابطة بين الكركرات وموريتانيا ؟ وماذا سيفعل المرتزقة لو تمت إقامة تلك الخيام ومحاصرة أولئك الذين قاموا بتخريب الطريق من دون التهجم عليهم ؟ لن يستطيعوا فعل أي شيء بل بالعكس سيتم محاصرتهم من طرف آلاف المغاربة بخيام لن يتمكنوا من تجاوزها حتى لتلقي المواد الغذائية ليضمنوا بقاءهم هناك وسوف لن يكون أمامهم سوى خيار واحد هو الإعلان عن عودتهم للوطن الأم المغرب
وبذلك يضمن المغرب أولا انسيابية السير على الطريق وثانيا عدم تمكن المرتزقة من قطع الطريق مجددا.