"لك العهد يا صحرا" .. أغنية تخلد "ذكرى المسيرة‎"

هسبريس من الرباط

أصدرت كل من الشاعرة سميرة فرجي والملحن عز الدين منتصر والمطرب فؤاد طرب أغنية تتغنى بالصحراء المغربية، تخليدا واحتفاء بالذكرى الخامسة والأربعين للمسيرة الخضراء الخالدة، بعنوان "لك العهد يا صحرا"؛ وذلك في ثاني تجربة مشتركة لهم، بعد أغنية "لماذا؟".

الأغنية تميزت بلغة شعرية جميلة، قوية وحماسية، "وبنفَس موسيقي مفعم بالشجاعة والإقدام، وبأداء منسجم ومثِيرٌ لقشعريرة وذكريات اطوار المسيرة الخضراء المظفرة" وفق أصحابها الذين اختاروا "أن تكون هديتهم لمواطنيهم المغاربة واعتزازا بوطنهم المغرب، بمناسبة هذه الذكرى المغربية العظيمة".

من كلمات الأغنية نقرأ:

أسْرِجْ خُيولَكَ تلكَ الآيةُ الكبرى

واسْتَمْطِرِ الغيثَ هتَّانًا على الصحرا

يَا مانِحَ المَجْدِ معقوداً به شرفٌ

وموُثِقٌ ما أجلَّ العهدَ والفَخْرَا

على جبينكَ ما سطَّرتَ منْ قِيَمٍ

وفي يمينكَ ما جادتْ بهِ الغَبْرا

وفي قِلاعِكَ خُضنا ألفَ ملْحَمةٍ

وفي حُماتِكَ عَزمٌ يكسِرُ الصّخْ