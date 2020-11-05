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عبد الكامل دينية يوقّع ديوان أشعار مزهريّات زجليّة

عبد الكامل دينية يوقّع ديوان أشعار مزهريّات زجليّة
هسبريس من الرباط
الخميس 05 نونبر 2020 - 02:21

يوقّع الزّجّال والدبلوماسيّ المغربيّ عبد الكامل دينية آخر دواوينه الصّادر بعنوان "مزهريّات زجليّة" بمناسبة تخليد الذّكرى التّسعين لتأسيس النادي الجراري.

وتتقدّم الديوان قراءة للأكاديميّ منير البصكري حول مكانة الزجل المغربي في الساحة الأدبية المغربية، وأخرى للدكتور محمد التهامي الحراق تتضمّن انطباعات، مِن نفحات عطر "المزهريات الزجلية"، توقّف فيها عند مجموعة من التّيمات مِن "ثابت الجمال، إلى جمال التنوع في نصوص الديوان، وقوفا عند قيمة الوفاء للوطن ولملك البلاد من خلال نصوص الوطنيات، لتشكل مساهمة في إغناء المشهد الإبداعي الزجلي في المغرب المعاصر".

هذا المولود الشّعريّ الجديد صدر عن منشورات النادي الجراري، وأشرفت على طباعته وإخراجه دار أبي رقراق للطباعة والنشر، وتتصدّر غلافه لوحة للفنان التشكيلي الأستاذ ادريس حيلمي.

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