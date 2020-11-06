بنعبد العالي يفرّق بين كتابة "الكاتش والملاكمَة"

هسبريس من الرباط

عن منشورات المتوسط -إيطاليا، صدر للمفكِّر المغربي عبد السلام بنعبد العالي كتاب فلسفيّ جديد بعنوان: "الكتابةُ بالقَفْز والوَثْب".

واستهلّ بنعبد العالي مؤلَّفَه، وَفق ورقته التقديمية، بمقولةٍ تضعُ القارئ في محلِّ تساؤل عن طبيعة هذه الكتابة: "لا يمكننا التفكير في المتعدِّد من غير إقامة جسور بين الاختلافات، من غير أن نؤكِّد الاختلافات في علائقها المُتبادلة".

ويفكّك عبد السلام بنعبد العالي في مقدِّمة كتابه عبارة العنوان التي اقتبسها مِن الأكاديميّ والناقد المغربيّ عبد الفتاح كيليطو، الذي اقتبسها بدوره عن ميشيل دو مونتيني.

ويقول المفكّر المغربيّ إنّ رولان بارت في كتابه عن نفسه يربط "الكتابة المتقطِّعة" بأمرَيْن اثنَيْن، هما: "الموسيقى، وموسيقى فيبرن على الخصوص، ثمَّ رياضة 'الكاتش'؛ فيُقرِّب التكثيف في الكتابة المتقطِّعة من التكثيف الموسيقي، ليُبيِّن أن الكتابة المتقطِّعة تضبطها موسيقى مغايرة، وأن كثافتها أقرب إلى التكثيف الموسيقي الذي يضع النغمة محل 'الاسترسال'... فيُومِئ إلى وجهة، كما يتجلَّى هذا في المقطوعات الموجزة لفيبرن: غياب للإيقاع، جلال ومهارة في سرعة التَّخلُّص".

وعن علاقة الكتابة المتقطّعة برياضة "الكاتش"، يكتب بنعبد العالي: "نعلم أن صاحب أسطوريات سَبَقَ له أن عقد مقارنة مطوَّلة بين مباراة الكاتش ومباراة الملاكمة، فاستنتج أن الأخيرة عبارة عن حكاية تُبنَى تحت مراقبة أعين المشاهد؛ أمَّا في الكاتش فالمعنى يُستمَدُّ من اللحظة، وليس من الدوام والاستمرار... المُشاهِدُ هنا لا يَشغَل بَالَهُ بعملية تكوُّن ونشأة، وإنما يترقَّب الصورة اللَّحظيَّة لتجلِّي بعض الانفعالات".

إذن، "يستدعي 'الكاتش' قراءة فورية لمعاني تتراكم دونما حاجة لرَبْطها في ما بينها، فلا يهمُّ المُشاهدَ هنا مآل المعركة الذي يمكن للعقل أن يتتبَّعه؛ أمَّا مباراة الملاكمة فهي تستدعي معرفة بالمآل، وتبيُّناً للغايات والمرامي، وتنبُّؤاً بالمستقبل.. بعبارة أخرى فإن 'الكاتش' حصيلة مَشَاهد لا يُشكِّل أيٌّ منها دالَّة، تتوقَّف على غيرها من المتغيِّرات: فكلُّ لحظة تتطلَّب إحاطة كُلِّيَّة وانفعالاً ينبثق في انعزاله وتفرُّده من غير أن يمتدَّ، ليُتوِّج مآلاً بأكمله"، يورد المؤلف ذاته، مضيفا: "في الكاتش تُدرَك اللحظةُ، وليس الدَّيمومةَ؛ إنه مشهدٌ مَبنيٌّ على الانفصال والتَّقطُّع، وتقطُّعه وعدم انسجامه يحلُّ محلَّ النظام الذي يُشوِّه الأشكال".

ويزيد الكاتب موضّحا تفاصيل المقارنة: "مباراة الملاكمة حكاية تروي حركة موصولة، تصدر عن أصل، لتمتدَّ في الزمان، كي تسير نحو غاية؛ أمَّا مباراة الكاتش فإن دلالاتها تقف عند اللَّحظيِّ الذي لا يتَّخذ معناه من غاية الحركة ومسعاها، ولا تتوقَّف دلالته على كُلِّيَّة خارجية. دون أن يعني هذا مطلقاً أن الأمر يقتصر على المقابلة بين الزَّمانيِّ واللَّحظيِّ، بين الحركة والتَّوقُّف، بين التاريخ ونَفْيه، بقَدْر ما يعني تمييزاً بين تاريخ وتاريخ".

ويضيف الكاتب أنّ "تاريخ مباراة الملاكمة تاريخ توليدي تكويني، لا يُدرِك المُشاهِدُ معناه إلَّا إنْ هو بَنَى حكاية تربط الأصل بالغاية، كي ترى في اللحظة، ليس معنى في ذاته، بل حلقة في سلسلة مترابطة، يتوالد فيها المعنى، ولا يكتمل إلَّا عند معرفة المآل"، مردفا: "ولهذا يُعلِّق بارت: 'في الملاكمة تقع المراهنة على نتيجة المعركة'؛ أي إن الأمور تكون في الملاكمة بخواتمها، أمَّا في الكاتش فلا معنى للمراهنة على النتيجة، لسبب أساس، وهو أن المعنى لا يمثُل في حركة الأصل، ولا يَنتظِرُ المآلَ، وإنما يتجسَّد في غِنَى اللحظة".

"ولا ينفي هذا التراكمَ ولا يستبعِد التّاريخ"، وَفق بنعبد العالي؛ لكنه "ليس التاريخ التَّاريخانيَّ، وليس حركة حاضر ينطلق من أصل لينموَ في اتِّصال وتأثير وتأثُّر حتَّى يبلغ النهاية والغاية والمعنى؛ أي إنّ التاريخ هنا ليس سريانَ المعنى ونُمُوَّه وتطوُّرَه في مسلسل مستمرٍّ و«سيرورة» متواصلة، وإنما هو إعادة اعتبار لكثافة اللحظة، لكي تحتفظ بثرائها، من غير أن تذوب في الديمومة القاهرة"، وفق تعبيره.

ويكتب الفيلسوف المغربيّ أنّه لم يتوقَّف طويلاً عند هذه المقارنة حتى يستنتج أن "الجاحظ أقرب إلى الكاتش منه إلى الملاكمة"، ويزيد: "لا يكفينا تحديد طبيعة الكتابة «بالقَفْز والوَثْب» بِرَدِّها إلى حالة نفسية، وتفسيرها بمَلَل القارئ أو حتَّى مَلَل الكاتب.. لا يكفينا التأويل السّيكلوجيّ، وإنما لا بدَّ من التأويل الشِّعْرِيّ الذي يُمكِّننا من أن نذهب حتَّى القول إنه مَلَل الكتابة ذاتها".

ويستشهد بنعبد العالي في المقدّمة ذاتها بجواب ديكارت على إحدى الرسائل التي وَجَّهَتْ اعتراضاتٍ إلى أحد مؤلَّفاته، مميِّزا، في الكتابة، بين ما أطلق عليه "منهج العرض" وبين "منهج الاكتشاف"، ومبيِّنًا الفرق الشاسع بينهما؛ ليقول المفكّر المغربيّ: "ضدَّ هذا الفصل الدِّيكارتيِّ بين المنهجَيْن، لنقل إن كيليطو، عندما يُومِئ إلى مونتيني، ويتبنَّى عبارته، فَلِيُعارِضَ ديكارت ضمنيًا، ويعتمد منهجًا يمزج بين العرض والاكتشاف في الوقت ذاته، فيعتبر أن الكتابة (...) لا تُخرج ما في أحشائها، ولا تُفصِح عن شيء جاهز، ولا تعمل على عرض ما تمَّ اكتشافه، وإنما تكتشف ما تعرضه، تكتشف عندما تكشف؛ أي إنّ الكتابة مختبر الفكر، وسعي لا متناهٍ لضبط الفكر وهو يعمل".

الكتابة «بالقَفْز والوَثْب» لا تستهدف إذنْ "خلاصة خطاب، وزبدة فكر"، إلّا أنّها رغم ذلك "ليست نظرة خاطفة، ولا هي توقُّف وعدم حراك"، بل هي: "حاضرٌ متحرِّك، حتَّى لا نقول هارباً؛ فهي تُومِئ إلى وجهة، من غير أن تدلَّ على طريق"، حسب المفكر ذاته.