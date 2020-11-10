تعاضدية الفنانين تدعو إلى "احترام الاستقلالية"

هسبريس من الرباط

تستمرّ إشكالات التعاضدية الوطنيّة للفنّانين مع وزارة الشغل والإدماج المهني، حيث قال المكتب المسيّر للتّعاضديّة إنّه "يؤسفه (...) تلقي تقرير مؤخّرا من طرف (...) الكاتب العام لهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، ينطوي على سيل من المغالطات والادعاءات، استنادا إلى ما سماه شكوى توصل بها من قبل أحد الأعضاء المستبعَدين من التعاضدية".

وقالت التّعاضديّة، وفق بيان توصّلت به هسبريس، إنّ هذا يضاف إلى العديد من الرسائل التي تلقتها، في أكثر من مناسبة، من وزارة الشغل والإدماج المهني، باعتبارها السلطة الحكومية الوصية على قطاع التعاضد، ومعها هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، "تتجاوزان فيها اختصاص وعمل السلطة القضائية، من خلال إصرارهما المتواصل على التدخل في الشؤون الداخلية والتنظيمية للتعاضدية، منذ سنة 2018 إلى اليوم".

ومن بين هذه "التجاوزات" بالنسبة لتعاضدية الفنّانين، "محاولة الطعن في الانتخابات النزيهة التي أسفرت عن انتخاب رئيس جديد للتعاضدية، خلال جمعين عامين بتاريخ 4 يوليوز 2020 و29 غشت 2020، بعد موافقة وتصويت 19 مندوبا من أصل 23، بما شكل الأغلبية الساحقة للمندوبين الممثلين لقاعدة الفنانات والفنانين المغاربة المنخرطين، طبقا للمادتين رقم 21 و28 من النظم الأساسية للتعاضدية الوطنية للفنانين".

وسجّلت التّعاضديّة أنّ الوزارة الوصية مستمرة في "اعتبار امحمد يونوس، الحاج يونس، الرئيس الوحيد، إلى درجة إحراجه ضدا على إرادته الشخصية، رغم استقالته مرتين، وتسليمه للمهام، وتبادل السلط بينه وبين الرئيس الجديد للتعاضدية عبد الإله أمزيل، ورغم حضوره رفقة الرئيس المنتخب الجديد أمام لجنة المنازعات القانونية لدى البنك المغربي للتجارة والصناعة بصفته مستقيلا عن رئاسة التعاضدية قبل إجراء العملية الانتخابية، مما جعل إدارة البنك تعدل عن قرار تجميد الحساب البنكي للتعاضدية".

وتساءلت التعاضدية: "هل انتخاب رئيس جديد للتعاضدية يعاكس رغبة الوزارة الوصية؟" موردة أن ذلك يحدث "رغم أن المكتب المسير الحالي استطاع تجاوز كل الصعوبات التي كان يعيشها المكتب السابق، ووضع حدا لكل الشكايات الجنحية والقضايا المدنية بتنازل أصحابها، وإجراء صلح تاريخي موقع عليه من طرف جميع الفرقاء، وفي مقدمتهم الرئيس السابق، الذي دعا بصفته رئيسا إلى عقد جمع عام استثنائي يوم 29 غشت 2020، ترأسه وأشرف على أشغاله شخصيا، بل تقدم أمام المندوبين بتلاوة استقالة مكتوبة ملتمسا فيها إعفاءه بصفة نهائية من مهمة الرئاسة وحظي ملتمسه بالمصادقة".

واعتبرت التعاضدية الوطنيّة للفنّانين أنّ في "إصرار الوزارة الوصية، ومعها هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي"، على عدم التسليم بنتائج الانتخابات، "ضربا لعمل السلطة القضائية التي لها وحدها الحق في القول بصحة أو ببطلان الانتخابات، بعد أن يتقدم من له الصفة والمصلحة بالطعن، مع تمكين الجهة المطعون ضدها بحق الدفاع"، كما أشهرت ورقة الحقّ في "اعتبار كل هذا محاولة للزج بالموضوع في أجندات سياسويّة صرفة، لا سيما مع اقتراب الانتخابات التشريعية".

وقالت التعاضدية إنّها وفنّانينها "سيقفون سدا منيعا للتصدي، بكل وعي ومسؤولية، لكل محاولات تدخل الإدارة في الشؤون الانتخابية والتنظيمية الداخلية للتعاضدية الوطنية للفنانين، وفي أعمال السلطة القضائية التي تبقى المرجع الأساس في هذا الشأن".

ودعت في الختام إلى "احترام الإطار العام السليم والمستقل والديمقراطي، واحترام إرادة الفنانين بما يخدم مصلحتهم في توفير التغطية الصحية والحماية الاجتماعية لفائدتهم، ولفائدة ذوي الحقوق، بدل تحويل التعاضدية إلى خلفية لمصالح آنية صرفة وضيقة".