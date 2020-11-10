المركز السينمائي يعرض أفلاما قصيرة عن "الحَجر"

هسبريس من الرباط

استأنف المركز السينمائي المغربي سلسلة عروضه للأفلام القصيرة المغربيّة حول فترة الحَجر الصّحّيّ، بفيلم قصير للمخرج محمد مفتكر.

وعنون المخرج المغربي شريطه القصير بـ"مسافة"، وصوّره بهاتفه المحمول، وكتب نصّه محمد مفتكر، وأنتجه إلى جانب المركز السينمائي المغربيّ.

وقال المركز السينمائي إنّ ستّة سينمائيّين مغاربة قرروا "التعبير، كل بطريقته، عما يحدث في مكان ما بهذا العالَم، حيث الرؤية ضبابيّة والأوراق مبعثَرة (...) مزوَّدين فقط بهواتفهم المحمولة، ومحترمين التّدابير الوقائيّة ضدّ تفشّي فيروس كورونا المستجدّ".

ومن المرتقب أن تعرض في الأيام المقبلة، إلى حدود يوم 20 نونبر الجاري، أفلام قصيرة لمجموعة من المخرجين المغاربة البارزين.

وتتضمّن لائحة العرض التي أعلن عنها المركز السينمائي المغربي، فيلما قصيرا للمخرج فوزي بنسعيدي معنونا بـ"شجر"، وآخر لتالا حديد بعنوان "بطاقة بريدية في زمن كورونا"، ثم "دون خواتم" لحكيم بلعباس، و"السيناريو الخاطئ" لعادل الفاضلي، و"أركاديا" الذي أخرجه ياسين ماركو ماروكو.

وتأتي هذه البرمجة التي يمكن الاطلاع عليها رقميّا، في إطار تقليد دأب عليه المركز السينمائي المغربي منذ بداية فترة الحَجر الصحي في البلاد بعرض سلسلة من الأفلام والإنتاجات المغربيّة، حتى يتيح للجمهور الواسع فرصة الاطلاع عليها.