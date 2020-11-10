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الرئيسية | فن وثقافة | المركز السينمائي يعرض أفلاما قصيرة عن "الحَجر"

المركز السينمائي يعرض أفلاما قصيرة عن "الحَجر"

المركز السينمائي يعرض أفلاما قصيرة عن "الحَجر"
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 22:49

استأنف المركز السينمائي المغربي سلسلة عروضه للأفلام القصيرة المغربيّة حول فترة الحَجر الصّحّيّ، بفيلم قصير للمخرج محمد مفتكر.

وعنون المخرج المغربي شريطه القصير بـ"مسافة"، وصوّره بهاتفه المحمول، وكتب نصّه محمد مفتكر، وأنتجه إلى جانب المركز السينمائي المغربيّ.

وقال المركز السينمائي إنّ ستّة سينمائيّين مغاربة قرروا "التعبير، كل بطريقته، عما يحدث في مكان ما بهذا العالَم، حيث الرؤية ضبابيّة والأوراق مبعثَرة (...) مزوَّدين فقط بهواتفهم المحمولة، ومحترمين التّدابير الوقائيّة ضدّ تفشّي فيروس كورونا المستجدّ".

ومن المرتقب أن تعرض في الأيام المقبلة، إلى حدود يوم 20 نونبر الجاري، أفلام قصيرة لمجموعة من المخرجين المغاربة البارزين.

وتتضمّن لائحة العرض التي أعلن عنها المركز السينمائي المغربي، فيلما قصيرا للمخرج فوزي بنسعيدي معنونا بـ"شجر"، وآخر لتالا حديد بعنوان "بطاقة بريدية في زمن كورونا"، ثم "دون خواتم" لحكيم بلعباس، و"السيناريو الخاطئ" لعادل الفاضلي، و"أركاديا" الذي أخرجه ياسين ماركو ماروكو.

وتأتي هذه البرمجة التي يمكن الاطلاع عليها رقميّا، في إطار تقليد دأب عليه المركز السينمائي المغربي منذ بداية فترة الحَجر الصحي في البلاد بعرض سلسلة من الأفلام والإنتاجات المغربيّة، حتى يتيح للجمهور الواسع فرصة الاطلاع عليها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مالك الحزين الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 23:16
واضح ان المركز السينمائي المغربي يحتضر ويلفظ انفاسه الاخيرة لعرضه الافلام المصورة بالهاتف، وعلى هذا الاساس يمكن لكل من هب ودب وبحوزته هاتف ان يصبح مخرجا سينمائيا والحقيقة ان ندرة الافلام المغربية الحقيقية التي تحتاج الى دعم مالي وطاقم فني هو ما جعل هذا المركز يكتفي بعرض مثل هذه الافلام الرخيصة التي لا جهد فيها يذكر .
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