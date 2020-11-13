"الشيف موحا" يفوز بجائزة دولية للطبخ بإسبانيا

إبراهيم مغراوي من مراكش

فاز الطباخ المغربي موحا أفضال، بإسبانيا، بالمرتبة الثالثة في المسابقة الدولية TAPAS 2020 التي شارك فيها ممثلو حوالي 50 دولة.

وشارك موحا بطبق "التريد" (الرفيسة) المغربي الأصيل، الذي يشكل وجبة تحضر لدى الأسر المغربية في المناسبات العائلية والدينية والولائم، ويتم إعدادها للنساء حديثات الوضع، لمكوناتها الصحية.

وحصلت الأرجنتين على المرتبة الأولى في هذا الاستحقاق الدولي، الذي يعنى بالأطباق الصغيرة التقليدية؛ فيما فازت دولة تايلاند بالجائزة الثانية، بعد منافسة قوية بين دول لها باع طويل وعريق في الطبخ.

وكانت التصفيات النهائية أفرزت 15 دولة، منها الإمارات العربية المتحدة، وإيطاليا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، والنرويج وبريطانيا.