24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
13/11/2020
الأيام القادمة
|13
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:26
|07:55
|13:17
|16:04
|18:29
|19:46
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
- مهدي بنعطية يميط اللثام عن مستقبله في الملاعب
- عصارة "نفايات مديونة" تستنفر جماعة البيضاء
- قنصلية ألمانيا الفخرية
- اللقاح والمناعة الجماعية
- اللقـاح المنتظر.. هل يهزم "الإمبراطورة كورونا"؟
جيش الجزائر يتدثر بالسرية في اقتناء طائرات "ميغ ـ 29" الروسية (5.00)
"أكاديميّة المملكة" تنشر إصدارات حول تجارب الصين واليابان والهند (5.00)
- العثماني يطمئن المغاربة بشأن اللقاح ويحذر من "الأخبار الزائفة" - (133)
- لجنة من "الأحرار" تتابع قضية الصحراء المغربية - (118)
- حكومة موريتانيا تحاول التوسّط لإنهاء فوضى البوليساريو بالكركرات - (117)
- المغرب يقرر التحرك لطرد ميليشيات البوليساريو من منطقة الكركرات - (109)
- جيش الجزائر يتدثر بالسرية في اقتناء طائرات "ميغ ـ 29" الروسية - (86)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
سعد موفق وسارة بيرلس يُشاركان في فيلم حب جديد
الجمعة 13 نونبر 2020 - 09:30
بعد ظهور لافت في شهر رمضان الماضي، يُشارك الممثل الشاب سعد موفق إلى جانب الممثلة الشابة من أصول برتغالية ومغربية سارة بيرلس في فيلم حب سيصدر قريباً.
ويُعد الممثلان العضوان الوحيدان ضمن طاقم الممثلين اللذين تم كشف النقاب عنهما إلى جانب مغني الراب المعروف "ديزي ضروس".
ويشارك مغني الراب في هذا الفيلم بأسلوب مُختلف عما اعتاد جمهوره، حيث سيُقدم أغنية حب "NOTA" ستكون الموسيقى الرئيسية للفيلم الذي يترقبه الجمهور يوم 17 نونبر الجاري.