سعد موفق وسارة بيرلس يُشاركان في فيلم حب جديد

هسبريس من الرباط

بعد ظهور لافت في شهر رمضان الماضي، يُشارك الممثل الشاب سعد موفق إلى جانب الممثلة الشابة من أصول برتغالية ومغربية سارة بيرلس في فيلم حب سيصدر قريباً.

ويُعد الممثلان العضوان الوحيدان ضمن طاقم الممثلين اللذين تم كشف النقاب عنهما إلى جانب مغني الراب المعروف "ديزي ضروس".

ويشارك مغني الراب في هذا الفيلم بأسلوب مُختلف عما اعتاد جمهوره، حيث سيُقدم أغنية حب "NOTA" ستكون الموسيقى الرئيسية للفيلم الذي يترقبه الجمهور يوم 17 نونبر الجاري.