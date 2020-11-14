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الرئيسية | فن وثقافة | شاعر فن الملحون البارز أحمد سهوم في ذمة الله

شاعر فن الملحون البارز أحمد سهوم في ذمة الله

شاعر فن الملحون البارز أحمد سهوم في ذمة الله
هسبريس من الرباط
السبت 14 نونبر 2020 - 13:05

فقد المغرب والمشهدان الأدبي والفني أحد أبرز شعراء الملحون والمشتغلين به، الشيخ أحمد سهوم، الذي غادر دنيا النّاس بمدينة سلا، في سنته الرّابعة والثّمانين.

وكانت للفقيد أحمد سهوم مجموعة من البرامج التي اهتمّ فيها بالأدب الشعبي، والتراث المغربي، بعدما التحق سنة 1957 بالإذاعة الوطنية بالرباط، وأنتج العديد من البرامج الإذاعية، من بينها: "ابّا مسعف، البيت السعيد، أغاني الصباح، مشاهد باسمة، مع التراث، إطلالة على التراث"، كما كان له برنامج تلفزي هو "التراث الحي".

وفي السنة الماضية 2019، احتفلت أكاديمية المملكة المغربية بإصدار ديوان يضمّ 173 قصيدة مِن أشعار ملحون أحمد سهوم، بمدينة وجدة، وهو الديوان الحادي عشر مِن موسوعة الملحون التي تشرف على إصدارها الأكاديمية.

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