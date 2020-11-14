رحيل حسن المنيعي رائد الحركة النقدية في المسرح

هسبريس من الرباط

عن سنّ قارب الثمانين، فقد المغرب والمشهد المسرحي رائد الحركة النقدية في المسرح بالمغرب، حسن المنيعي.

وكان الفقيد أكاديميا وباحثا متخصصا في المسرح، وله إصدارات عديدة عن الأدب والمسرحين المغربي والعربي، والنقد الأدبي.

ويعدّ الفقيد من جيل النّقّاد المسرحيّين المغاربة الأول، وممّن كان لهم إسهام كبير في تأسيس النقد المسرحي بالمغرب، وتطويره، منذ ستينيات القرن الماضي.

ونعت هيئات مغربية مثل مؤسسة مسرح محمد الخامس الفقيد حسن المنيعي، كما نعته هيئات عربية مثل الهيئة العربية للمسرح.