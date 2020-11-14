24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|14
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:27
|07:56
|13:17
|16:04
|18:29
|19:46
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- السعودية تؤيد التحرك العسكري المغربي بالصحراء
- بنيس: رئاسة بايدن لأمريكا تستوجب عملا استباقيا لدبلوماسية المغرب
- سلطنة عمان تدعم المملكة بشأن "عملية الكركرات"
- تسريب أسماء وهويات مُصابين بـ"كورونا" في القصر الكبير يثير جدلاً
- الأردن تناصر الخطوات الملكية في "تدخل الكركرات"
القوات المسلحة تدمّر آليات "البوليساريو" بصواريخ مضادة للدروع (5.00)
الجيش المغربي يطهّر معبر "الكركرات" من ميلشيات "البوليساريو" (5.00)
الحكومة تستجيب للبرلمان وترفع "ضريبة التضامن" إلى مليوني سنتيم (5.00)
القوات المسلحة الملكية: معبر الكركرات بين المغرب وموريتانيا آمِن (5.00)
المغرب يُمطر "إفريقيا الوسطى" بأربعة أهداف في "تصفيات الكان" (5.00)
- القوات المسلحة تدمّر آليات "البوليساريو" بصواريخ مضادة للدروع - (249)
- الجيش المغربي يطهّر معبر "الكركرات" من ميلشيات "البوليساريو" - (154)
- الجزائر تتجاهل انتهاكات البوليساريو وتنادي بوقف العمليات العسكرية - (152)
- القوات المسلحة الملكية: معبر الكركرات بين المغرب وموريتانيا آمِن - (136)
- هل تندلع "حرب صحراء" جديدة؟ .. خبير: "الجزائر لا تملك الشجاعة" - (106)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
رحيل حسن المنيعي رائد الحركة النقدية في المسرح
عن سنّ قارب الثمانين، فقد المغرب والمشهد المسرحي رائد الحركة النقدية في المسرح بالمغرب، حسن المنيعي.
وكان الفقيد أكاديميا وباحثا متخصصا في المسرح، وله إصدارات عديدة عن الأدب والمسرحين المغربي والعربي، والنقد الأدبي.
ويعدّ الفقيد من جيل النّقّاد المسرحيّين المغاربة الأول، وممّن كان لهم إسهام كبير في تأسيس النقد المسرحي بالمغرب، وتطويره، منذ ستينيات القرن الماضي.
ونعت هيئات مغربية مثل مؤسسة مسرح محمد الخامس الفقيد حسن المنيعي، كما نعته هيئات عربية مثل الهيئة العربية للمسرح.