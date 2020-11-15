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كُتّاب وآراء
كتاب جديد يدرس أدب اليوميات في "الذات والعالم"
صدر عن "دار أكورا" للنشر والتوزيع بمدينة طنجة، وهي دار حديثة النشأة، كتاب جديد للناقد والروائي صدوق نور الدين، حمل عنوان "الذات والعالم: دراسة في أدب اليوميات".
وركز صدوق في مؤلفه الجديد على دراسة أربعة نماذج من أدب اليوميات المغربية لكل من الدكتور عبد الله العروي من خلال "خواطر الصباح"، ومحمد شكري في "جان جنيه في طنجة"، ثم "يوميات سرير الموت" لمحمد خير الدين، و"شاعر يمر" للروائي والشاعر عبد اللطيف اللعبي.
ووازى المؤلف بين النظري والتطبيقي وفق رؤية شمولية، مع إيراد نماذج من اليوميات العربية والغربية.
وفي غلاف الكتاب نقرأ: "إن الغاية الأساس من التأليف الذي نحن بصدده محاولة البحث في جنس أدبي لم يتحقق تداوله بشكل موسع، سواء من حيث الإبداع أو التلقي النقدي؛ فالمنجز المتراكم في هذا الجنس، وأقصد "اليوميات"، بالنسبة للأدب العربي خاصة، لا يفي قصد البحث والتحليل؛ ومن ثم لن يقتصر التأليف سوى على الأدب المغربي الحديث".