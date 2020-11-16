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كُتّاب وآراء
فنّانون تشكيليّون يشيدون بمهنية القوات المسلحة
أشاد فنّانون تشكيليّون محترفون مغاربة بـ"المهنية العالية للقوات المسلحة الملكية وشجاعتها في التحرك والتصدي لكل الاستفزازات والممارسات اليائسة وغير المقبولة لميليشيات البوليساريو".
ويأتي هذا بعد التحرك المغربي الذي أعاد الحركة إلى منطقة الكركرات على الحدود المغربية الموريتانية، عقب العرقلة التي عرفتها من أعضاء في جبهة البوليساريو.
ووجّه بيان مشترك للنقابة المغربية للفنانين التشكيليين المحترفين والجمعية المغربية للفنون التشكيلية "تحية إجلال وتقدير لقواتنا المسلحة الملكية على تدخلها الحاسم لتحرير معبر الكركرات"، مضيفتين: "لقد ترجم أسمى معاني الحكمة والحنكة في أداء واجبكم الوطني تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله".
وفي هذا السياق، دعت النقابة والجمعية الفنانين التشكيليين إلى "التعبئة واليقظة المتواصلة، وبذل مزيد من الجهد من أجل إفشال كل رهانات العدو ومؤامراته الدنيئة". كما عبّرت الهيئتان عن كون أعضائِهما "مثل كل أطياف الشعب المجندة خلف عاهل البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة، على استعداد كامل للوفاء بالواجب تجاه الوطن، والدفاع عن وحدته وسيادته والاستبسال ضد من يحاول المساس بأهله أو ترابه".