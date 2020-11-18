بوخليط يخط همسات نفسه حول "بعض ما يجري"

هسبريس من الرباط

عن دار تأويل العراقية- السويدية، صدر كتاب جديد للباحث المغربي سعيد بوخليط، بعنوان: "همسات نفسي، بخصوص بعض ما يجري".

ويجمع هذا العمل، بشكل تركيبيّ، بين مقالات عديدة، كتبت في فترات زمانيّة متباعدة، قاصدة "مقاربة المنظومة المجتمعية بروافِدِها؛ وَفق زواياها المختلفة، السياسية والفكرية والثقافية والإعلامية والفنية والرياضية والقيمية، بناء على مرجعيات الحس النقدي".

وحَسَبَ الورقة التقديميّة لهذا العمَل، يرصد الكاتب: "مظاهر عديدة تضمر كثيرا من البلاهة، اكتسحت جوانب حياتنا الراهنة؛ وبدت له سلبية للغاية، تنخر أساسا في العمق بنيويا صلابة مقومات البناء المجتمعي السليم التي وحدها فقط تتسامى بالفرد".

واعتبر الباحث سعيد بوخليط هذه المقالات "توثيقا مكشوفا، لسجالات وحوارات مهموسة، انخرط فيها مع ذاته؛ طيلة سنوات بخصوص تبعات وترسبات ما يجري؛ على مستوى الراهن المحلي والعالمي، ثم طبيعة امتدادات نتائج ذلك".

ويركّز الكتاب على موضوعات، من قبيل: علاقة السياسي بالثقافي، فلسفة الجسد، حدود التجربة الإنسانية، المعارك الوهمية التي نخوضها، فوضى المدينة الحالية، العالم وإبستمولوجيا التنبؤ، الحياة المعاصرة وهواجس الفوبيا، انحدار مضامين الإعلام، ممكنات المعرفة، الإرهاب، الربيع العربي، تفاهة الألقاب المجتمعية بشتى أنواعها، الليبرالية المتوحشة، والتطرف الأصولي.

كما يتطرّق الكتاب الجديد إلى موضوعات من قبيل: سخافة التسويق للموت في الـ"فيسبوك" العربي، انتقال البشرية من سقراط إلى اللاعب ميسي، وضعية الجامعة المغربية، ولادات الأطفال المجانية، قيم نخبتنا الحالية، حياتنا الفكرية والتقاليد المعطوبة، التحرش الجنسي، مفهوم الفنان، الأغنية والحشو، الهوس بالتقنية دون ترسيخ بنياتها العقلانية، سيميائيات المدرسين، المدرسة العمومية، المنظومة التعليمية، ثورة كورونا وقطائعها الوجودية، كورونا والإنجاب، المثقف والادعاء المعرفي، وغيرها.

ويتضمّن كتاب "همسات نفسي، بخصوص بعض ما يجري"، أيضا، مقالات أخرى، قاربت جوانب معينة ضمن المسار الوجودي لشخصيات من قبيل: المسيح، وغاستون باشلار، وألبير كامو، وطه حسين، ونعوم تشومسكي، وأدونيس، ومهدي عامل، وفاطمة المرنيسي.