منصة شبابية تنظم معرضا للفن المعاصر بمدينة سلا

هسبريس من الرباط

أعلنت منصة الشباب سيدي عبد الله "بادر سلا" أنها ستنظم، الثلاثاء 24 نونبر الجاري، معرضا للفن المعاصرEXPO DAY.

وأوضح بلاغ توصلت به هسبريس أن "هذه المبادرة تأتي لتسليط الضوء على فنانين سلاويين، خصوصا بعد هذه الفترة الطويلة من التأمل بسبب الحالة الوبائية".

وأضاف المصدر ذاته أن "جاذبية هذا المعرض تكمن في المجموعة المختلفة من الأعمال التي ستعرض؛ كالأعمال التصويرية والمجردة، المفاهيمية والعفوية، ذات الحجم الصغير والكبير، والمعروضة بأسعار منخفضة ومتوسطة".

ويحتفل المعرض في دورته الأولى، يضيف البلاغ، بمدينة سلا، من خلال بمشاركة زينب نعو، فنانة تجريدية، وزكرياء باسين، رسام معاصر، ونهى فنيش، رسامة، مشيرا إلى أن "هذا اللقاء سيكون واعدا وغنيا، ومن خلاله سينقل الفنانون شغفهم وسيعرفون بتقنياتهم".

وأوضح البلاغ أنه سيتم تنظيم افتتاح خاص بـEXPO DAY يوم 24 نونبر ابتداء من الساعة الثانية والنصف زوالا، وسيُفتح في وجه الجميع من 25 إلى 30 نونبر الجاري، من الساعة العاشرة صباحا إلى الخامسة مساء بمنصة الشباب سيدي عبد الله "بادر سلا".

يُشار إلى أن منصة الشباب سيدي عبد الله أحدثت بدعم من اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بعمالة سلا، وتهدف إلى تحسين دخل الشباب وإطلاق جيل جديد من المبادرات لفائدة هذه الفئة، عبر دعم الشباب للحصول على فرص عمل من خلال تعزيز قابلية التشغيل لديهم، وتقوية قدراتهم، وتشجيع المشاريع المدرة للدخل، في إطار شراكة وتعاون مع المركز المغربي للإبداع والمقاولة الاجتماعية.

وتطمح منصة الشباب سيدي عبد الله "بادر سلا" إلى إحداث أثر مستديم، من شأنه تحقيق التغيير المنتظم عبر إدماج المستفيدين في سلسلة تطور القيمة الحقيقية والدينامية، عن طريق طرح برنامج يهدف إلى بناء وتقوية قدرات الشباب من مختلف مناطق سلا لتلبية الرغبات والحاجات المتزايدة للساكنة.

ويتمحور برنامج المنصة أساسا حول تقوية قدرات الشباب، ومواكبة واحتضان الشباب حاملي الأفكار والمشاريع، إضافة إلى المقاولين الذاتيين ودعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، انسجاما مع أولويات برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بصفة عامة وبرنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب بصفة خاصة.