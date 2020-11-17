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الرئيسية | فن وثقافة | بيت الشعر يفتتح موسمه الثقافي بأمسية الحمري

بيت الشعر يفتتح موسمه الثقافي بأمسية الحمري

بيت الشعر يفتتح موسمه الثقافي بأمسية الحمري
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 19:20

بدعم من وزارة الثقافة والشباب والرياضة، قطاع الثقافة، يعلنُ بيت الشعر في المغرب عن انطلاق موسمه الثقافي والشّعري الجديد، حيث من المنتظر أن يتمّ تنظيم، عن بُعد، سلسلة من الأمسيات الشعرية التي تحتفي بالتجارب الشعرية المميّزة داخل المشهد الشعري المغربي، عِلاوة على لقاءاتٍ لتقديم المجاميع الشعرية الصادرة مؤخرا.

واحتفاءً بأربعينية الفنان التشكيلي الراحل محمد المليحي، فقد اختار، بيت الشعر في المغرب، أن يجعل من بعض لوحات الفقيد ملصقات لفقرات هذا البرنامج.

وسيكونُ مُفتتح هذا البرنامج، أمسية الشاعر المغربي محمد عنيبة الحمري، التي سيقدّمها الناقد عمر العسري، ويتم بثّها الثلاثاء 17 ابتداءً من الساعة السابعة مساء على قناة "يوتيوب" وصفحة المغرب الثقافي على "فيسبوك".

تجدر الإشارة إلى أن الشاعر محمدا عنيبة الحمري، من مواليد مدينة الدار البيضاء 01/01/1946، تلقى تعليمه الابتدائي والثانوي بها وحصل على الإجازة في الآداب سنة 1969، وعلى شهادة الكفاءة التربوية من المدرسة العليا للأساتذة بالرباط، وعلى دبلوم الدراسات المعمقة في دجنبر 1976 بالرباط. عمل الشاعر بقطاع التربية الوطنية، إلى حين تقاعده.

وأصدر محمد عنيبة الحمري عدداً من الدواوين الشعرية؛ من بينها: الحب مهزلة القرون، سنة 1968، الشوق للإبحار سنة 1973، مرثية للمصلوبين سنة 1977، داء الأحبة سنة 1987، رعشات المكان سنة 1996، سم هذا البياض سنة 2000، تكتبك المحن سنة 2013، ترتوي بنجيع القصيد سنة 2019، علاوة على مجموعة من الدراسات النقدية والأدبية المختلفة؛ من أهمها "في الإيقاع الشعري، دراسات عروضية" و"إعدام الشعراء"، و"حين يخطئ الموت طريقه".

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