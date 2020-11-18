"أرشيف المغرب" تنشر وثائق بمناسبة عيد الاستقلال

عزيز لعويسي

أعلنت مؤسسة "أرشيف المغرب" عن نشـر مجموعة من الوثائـق الفريدة والمختارة من الأرصدة المحفوظة لديها، "التي تعكس الدلالات العميقة المتصلة بمفهوم الهويـة والانتماء للوطن، وذلك تخليدا للذكرى 65 لعيد الاستقـلال المجيد، وإسهاما منها في إنعاش الذاكرة النضالية الوطنية المرتبطة بهذه الملحمة العاكسة لقيم الحرية والكرامة".

وأورد بلاغ للمؤسسة أن الأمر يتعلق بالوثائق الآتي ذكرها:

- مذكرة يعود تاريخها إلى سنـة 1947 في موضوع "الأنشطة السياسية المناهضة للاستعمار على منابر المساجد (رصيد محمد الحجوي).

- نسخة مصورة من رسالة محمد بن عبد الكريم الخطابي إلى ولتـر هاريس، بشأن مواجهة الإسبان لنيل الحرية والاستقلال، 07 يونيو 1925 (رصيد مولاي أحمد الوكيلي).

- رسالة في شأن نفي وسجن علماء فــاس وعدم توظيف العلماء الذين لهم صلة بحزب علال الفاسي (رصيد محمد الحجوي).

- صورة تذكارية التقطت بمناسبة عيد المولد النبوي الذي أقيم بفرع الحزب الوطني بمكناس سنة 1937 (رصيد محمد بنعزو).

- صورة اجتماع أعضاء المقاومة بمكناس بحضور علال الفاسي (رصيد بنعـزو).

- بطاقة التعريف الشخصية لمحمد بنعزو، أحد الموقعين على عريضة الاستقـلال 1944 (رصيد محمد بنعزو).

- رسالة بشأن احتلال الإسبان لتطـوان، الاستعداد لقتال الأنجـرة، وهي وثيقة مؤرخة في 14 ربيع الأول 1331 (23 أبريل 1913) (رصيد عبد الحي الكتاني).

- وثيقة في موضوع الأطماع الاستعمارية الفرنسية في طنجة (رصيد عبد الحي الكتاني).

ووفق البلاغ ذاته، فإن تقاسم المؤسسة الأرشيفية لهذه الوثائق مع عموم الجمهور تزامنا وتخليد الشعب المغربي للذكرى 65 لعيد الاستقلال، "هو دعوة للباحثين والمهتمين للبحث في حفريات الهوية والانتماء للوطن في التاريخ الوطني النضالي، ورسالة مفتوحة لعموم الجمهور، ذات مضامين تلامـس الهوية المشتركة وتوثق للقيم التي تقـوي الإحساس بالانتماء للوطن".