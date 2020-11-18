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كُتّاب وآراء
تنديد ببلطجية البوليساريو من نقابة الفنون الدرامية
ندّدت النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية بـ"الممارسات العدوانية والبلطجية لميليشيات البوليساريو وعصاباتها"، كما عبّرت عن "رفضها المطلق لكل محاولاتها اليائسة لتغيير الوضع وفرض واقع متوتر بالمنطقة".
وأشادت النقابة المذكورة بالمهنية التي اتسم بها تدخل القوات المسلحة الملكية لتطهير معبر الكركرات من الانفصاليين، وتأمين تدفق السلع والأشخاص بين المغرب والبلدان الإفريقية عبر دولة موريتانيا.
وعبّرت النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية، باسم كافة منخرطيها، عن مباركتها لكل الخطوات المشروعة التي يقوم بها المغرب من أجل الدفاع عن وحدة أراضيه وحماية مصالحه المشروعة.
ودعت الهيئة النقابية منخرطيها وعموم الفنانين إلى المساهمة في "فضح الأكاذيب والأضاليل التي تبثها بعض الأطراف المناوئة لوحدة المغرب الترابية، ولشرعية تدخله من أجل حماية مصالحه الحيوية ومصالح شركائه الاقتصاديين في العمق الإفريقي".
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تعليقات الزوّار (5)
الآن صورة زعيم عصابة قطاع الطرق القائد الكرتوني سقط (هزوه مريبعة) بجلطة في الدماغ الى مشفى الجزائر .. ورئيس الزور يعلم الله مصيره بألمانيا هذة آية من آيات الله في الظالمينهذة آية من آيات الله في الظالمين االمنحرفين عن الحق ويرتعون في الباطل .. وبركة المغاربة وشرفهم وشرف العلويين يصعب التعد عليها ومعاكستها بالباطل واللهم اجعل كيد الأعداء في نحورهم .