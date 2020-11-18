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الرئيسية | فن وثقافة | تنديد ببلطجية البوليساريو من نقابة الفنون الدرامية

تنديد ببلطجية البوليساريو من نقابة الفنون الدرامية

تنديد ببلطجية البوليساريو من نقابة الفنون الدرامية
هسبريس من الرباط
الأربعاء 18 نونبر 2020 - 12:09

ندّدت النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية بـ"الممارسات العدوانية والبلطجية لميليشيات البوليساريو وعصاباتها"، كما عبّرت عن "رفضها المطلق لكل محاولاتها اليائسة لتغيير الوضع وفرض واقع متوتر بالمنطقة".

وأشادت النقابة المذكورة بالمهنية التي اتسم بها تدخل القوات المسلحة الملكية لتطهير معبر الكركرات من الانفصاليين، وتأمين تدفق السلع والأشخاص بين المغرب والبلدان الإفريقية عبر دولة موريتانيا.

وعبّرت النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية، باسم كافة منخرطيها، عن مباركتها لكل الخطوات المشروعة التي يقوم بها المغرب من أجل الدفاع عن وحدة أراضيه وحماية مصالحه المشروعة.

ودعت الهيئة النقابية منخرطيها وعموم الفنانين إلى المساهمة في "فضح الأكاذيب والأضاليل التي تبثها بعض الأطراف المناوئة لوحدة المغرب الترابية، ولشرعية تدخله من أجل حماية مصالحه الحيوية ومصالح شركائه الاقتصاديين في العمق الإفريقي".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - المحارب الأربعاء 18 نونبر 2020 - 12:47
الحمد لله نحن في ارضنا ولي زاغ عليه راسو ياكل لعصا نحن لن نقبل بان يمس ولو شبر من ارضنا لعجبو يبقا ولي مابغاش را لبحر يشرب منو باراكا من التساهل مع الانفصاليين واعداء الوحدة الترابية .
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2 - ماستر فاهم الأربعاء 18 نونبر 2020 - 12:54
واش اقدر شي واحد اشرح لنا ما الجدوى من مثل هده البلاغات، انا كيجيني بحال انا هذا ناس تيسفتو. مساج سميتو "راه حنا كاينين ما تنساوناش الى كاين شي دعم"
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3 - منصف الأربعاء 18 نونبر 2020 - 12:55
‏‎‎المملكة المغربية بسياستها ودبلوماسيتها المحنكة ووطنية شعبها ورجالها صدمت وزلزلت المرتزقة الانفصاليين وقادة عسكر الجارة وأربكت حساباتهم وخابوا.. ومن هول صدمة فتوى عسكر الجزائر بأن حصار الكركرات سيرفع شأن المرتزقة وسيجلب الربح والدعم لهم ؛ وصدمة التاكتيك الصامت والمحكم والمحسوب‏‎‎وصدمة التاكتيك الصامت والمحكم والمحسوب بساعات كالبرق للقوات المغربية أتلف كل مخططات ورؤى ومستقبليات الأعداء.
الآن صورة زعيم عصابة قطاع الطرق القائد الكرتوني سقط (هزوه مريبعة) بجلطة في الدماغ الى مشفى الجزائر .. ورئيس الزور يعلم الله مصيره بألمانيا هذة آية من آيات الله في الظالمين‏‎‎هذة آية من آيات الله في الظالمين االمنحرفين عن الحق ويرتعون في الباطل .. وبركة المغاربة وشرفهم وشرف العلويين يصعب التعد عليها ومعاكستها بالباطل واللهم اجعل كيد الأعداء في نحورهم .
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4 - الملاحظ....ب الأربعاء 18 نونبر 2020 - 12:59
يلاه فاقت الاحزاب و النقابات و الجمعيات للتنديد بما قامت به عصابة البولسياريو.....
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5 - Mazagan الأربعاء 18 نونبر 2020 - 13:03
على المغرب أن يستغل فرصة سيطرته على معبر الكركرات و يسارع لتعبيد الطريق الرابطة بين بلادنا و موريتانيا لأنه حسب ما رأيناه فحالة الطريق جد متدهورة و ليست بمستوى أهمية الطريق الرئيسية التي تربطنا بإفريقيا.
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