تنديد ببلطجية البوليساريو من نقابة الفنون الدرامية

هسبريس من الرباط

ندّدت النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية بـ"الممارسات العدوانية والبلطجية لميليشيات البوليساريو وعصاباتها"، كما عبّرت عن "رفضها المطلق لكل محاولاتها اليائسة لتغيير الوضع وفرض واقع متوتر بالمنطقة".

وأشادت النقابة المذكورة بالمهنية التي اتسم بها تدخل القوات المسلحة الملكية لتطهير معبر الكركرات من الانفصاليين، وتأمين تدفق السلع والأشخاص بين المغرب والبلدان الإفريقية عبر دولة موريتانيا.

وعبّرت النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية، باسم كافة منخرطيها، عن مباركتها لكل الخطوات المشروعة التي يقوم بها المغرب من أجل الدفاع عن وحدة أراضيه وحماية مصالحه المشروعة.

ودعت الهيئة النقابية منخرطيها وعموم الفنانين إلى المساهمة في "فضح الأكاذيب والأضاليل التي تبثها بعض الأطراف المناوئة لوحدة المغرب الترابية، ولشرعية تدخله من أجل حماية مصالحه الحيوية ومصالح شركائه الاقتصاديين في العمق الإفريقي".