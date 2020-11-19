فنانون تشكيليون يتذكرون محمّد المليحي في أصيلة

هسبريس من الرباط

يتذكّر فنانون تشكيليّون الفنان التشكيلي البارز الفقيد محمّد المليحي، في مشغل فني بمسقط رأسه ومدفنه أصيلة، ويطمحون إلى تأسيس متحف خاصّ به بالمدينة، وفق ما أعلنته مؤسسة منتدى أصيلة.

ويُنَظّم مجموعة من الفنانين التشكيليين في مدينة أصيلة مشغلا فنيا ترحماً على روح أستاذهم الفنان محمد المليحي، وهو مشغل ينظّم بإشراف مؤسسة منتدى أصيلة، وذلك من 16 إلى 27 نوفمبر الجاري بقصر الثقافة.

ونقلت مؤسسة منتدى أصيلة تصريحا لمحمد بن عيسى، أمين عام المؤسسة وصديق الراحل، قال فيه: "إن هذا المشغل يعتبر استحضارا روحياً وعاطفيا لروح فناننا العظيم"، الذي يعدّ أحد رواد تحديث الفن التشكيلي في المغرب.

وأضاف بن عيسى: "الأعمال التي تنجز في هذا المشغل ستكون نواة المجموعة الفنية في 'متحف المليحي' المزمع الشروع في إقامته في أصيلة من لدن مؤسسة منتدى أصيلة نهاية العام المقبل".