زيطان يغني الخزانة المسرحية بـ"مقال افتتاحي"

هسبريس من الرباط

يواصل الكاتب والباحث المسرحي محمد زيطان إغناء الخزانة المسرحية المغربية والعربية بنصوصه المتميزة، فبعد "غجر منتصف الليل" و"سيدة المتوسط" و"قصر البحر" و"إكليل الجبال الريفية" و"رحلة إلى الجنوب"، نشر مؤخراً نصاً درامياً جديداً عنونه بـ: "مقال افتتاحي".

النص قدم له المؤلف المسرحي محمد بهجاجي بكلمة نقتطف منها: "يضعنا نص مقال افتتاحي لمؤلفه الباحث والمبدع المسرحي محمد زيطان أمام مداخل متعددة لمقاربة دلالات هو مقترحها الجمالي: يرصد عبرها مختلف التبدّلات العميقة التي تلحق بالفرد، وهو يتحول من شرط اجتماعي نفسي إلى آخر مختلف، وما يعنيه ذلك من تراجيديا التجاذب بين الصعود والأفول...".

فالمسرحية تمتد على إحدى عشر مشهداً، ساحبة المتلقي إلى عالم يعرف الكثير من التناقضات والمستجدات والتحولات، حيث يسهل على الإنسان أن يغيّر قناعاته ومبادئه كما يغيّر قناعا في مسرحية هزلية، حسب المصالح والأهداف المتغيرة والمتحولة.

والنصّ بسيرورته الدرامية، يرصد لقاء مدبراً بين حسان البدري وفريدة، صديقان من زمن الدراسة الجامعية جمعهما حب الشعر والمسرح وربطتهما الهواجس الفكرية والفلسفية والسياسية... لكن بعد مرور مدة طويلة يتلقيان فنجد أنفسنا أمام شخصيتين متناقضتين حد الصراع والتنافر.

كما أنّ البدري لم يعد يرى في صديقته القديمة ــ الصحفية الناجحة ــ سوى قنطرة إعلامية ليصفي حساباته الشخصية، وهي في المقابل تنغلق على نفسها متوهمة أن العالم يمكن أن يُرسَم وفق قناعاتها... هو يرى أن المقال الصحفي يمكن أن يشترى، فيكتب وفق إملاءاته ومصالحه، وإذا لم يتمكن من شرائه فسيرغم صاحبه على الإذعان والرضوخ لكتابة ما ينبغي أن يكتب، وإن كانت الوسيلة الجبرية دنيئة، فيها تهديد بالفضيحة ونشر تفاصيل الحياة الخاصة على المواقع الاجتماعية...

يذكر أن نص "مقال افتتاحي" صادر عن مطبعة الخليج العربي بدعم من وزارة الثقافة المغربية في إطار توطين فرقة مسرح المدينة الصغيرة، ويقع في 116 صفحة من القطع المتوسط.