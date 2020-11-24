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الرئيسية | فن وثقافة | اتحاد كُتاب المغرب يصدر عددا جديدا من "آفاق"

اتحاد كُتاب المغرب يصدر عددا جديدا من "آفاق"

اتحاد كُتاب المغرب يصدر عددا جديدا من "آفاق"
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 06:44

قال المكتب التنفيذي لاتحاد كتاب المغرب إنه يعتزم إصدار عدد جديد من مجلة "آفاق"، اختار له ملفا ممتازا وحدده في موضوع "الإبداع والوباء"، وذلك في أفق تنظيم المؤتمر الوطني الاستثنائي المقبل للاتحاد.

وأوضح بلاغ توصلت به هسبريس أن "اختيار المكتب التنفيذي لهذا الموضوع المهم يأتي اعتبارا لراهنية هذه التجربة الأليمة والقاسية مع فيروس كورونا المستجد، ولما لها من آثار مختلفة ومتضافرة في ما بينها، مجتمعية وثقافية ونفسية وسياسية واقتصادية، بما هي آثار مازال الإنسان يعاني من ويلاتها، بمثل ما عانى من قبل من عديد الكوارث والأوبئة والحروب؛ وأيضا لما راكمته هذه الجائحة وغيرها من الأوبئة من أسئلة وقضايا ورؤى إبداعية".

وأضاف المصدر ذاته أن "المكتب التنفيذي لاتحاد كتاب المغرب ارتأى، من خلال هذا العدد الجديد من مجلته 'آفاق'، الاقتراب من سؤال علاقة الإبداع بالوباء، وذلك بفتح المجال أمام المبدعين والكتاب والنقاد والباحثين المغاربة، للكتابة عن هذا الموضوع، في محاولة منهم لمقاربة مداخله وأسئلته وحالاته وتلويناته، إبداعيا ومعرفيا وجماليا وإنسانيا".

وورد ضمن البلاغ ذاته أن "المبدع والناقد والباحث في المغرب، مثلهم في ذلك مثل نظرائهم في العالم، نجدهم اليوم في تفاعل، بشكل أو بآخر، مع جائحة كورونا، بمثل تفاعلهم، استرجاعا أو قراءة أو بحثا، مع ظواهر الوباء ومع نصوصه في الثقافة العربية والعالمية وآدابها".

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