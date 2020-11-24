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الرئيسية | فن وثقافة | باحث يفكك إشكاليات في القانون الدولي الإنساني

باحث يفكك إشكاليات في القانون الدولي الإنساني

باحث يفكك إشكاليات في القانون الدولي الإنساني
إبراهيم مغراوي من مراكش
الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 02:30

صدر، حديثا، للأستاذ الجامعي محمد البزاز كتاب "دراسات في القانون الدولي الإنساني"، في إطار سلسلة أبحاث ودراسات العدد 2020/10 ضمن منشورات كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة المولى إسماعيل بمكناس.

ويأتي هذا الكتاب في ظل تزايد الاهتمام الوطني والانشغال الدولي بدراسة منظومة القانون الدولي الإنساني ورصد أصولها وتطوراتها، والبحث عن السبل الكفيلة بتفعيلها لحماية ضحايا النزاعات المسلحة وتجنيبهم ويلاتها.

ويعالج هذا الإصدار الجديد إشكالية القانون الدولي الإنساني، لتقنين مجموعة من القيم الحضارية المشتركة والمبادئ الأخلاقية السامية التي تدعو إلى نبذ الحروب بين الدول والشعوب، والتشبث بالحلول السلمية للخلافات الدولية؛ في حالة وقوع الحروب، ما يفرض اعتبارات أساسية ذات طابع إنساني يجب إعمالها من قبل كل الأطراف المتحاربة.

ويتناول الأستاذ الجامعي الدكتور محمد البزاز موضوعات عديدة متعلقة بمنظومة القانون الدولي الإنساني، بمقاربة علمية عالجت أهم تطورات القانون الدولي الإنساني وتحليل أهم إشكالياته، التي كانت مركز انشغال الفقهاء والدارسين والمهتمين بهذا الحقل المعرفي، الذي يشهد تحديات متتالية سواء على مستوى التشريع وعلى مستوى التنفيذ.

وانطلق المؤلف نفسه من تعريف بالقانون الدولي الإنساني وصلاته بمنظومة حقوق الإنسان، وحاول توضيح العلاقة بين القانون الدولي الإنساني والشريعة الإسلامية، كما لامس حدود التوافق بينهما.

وقد سعى الكتاب إلى معالجة موضوع الفئات المشمولة بالحماية بموجب القانون الدولي الإنساني، كحماية المدنيين والجرحى والمرضى وأسرى الحرب، وفي فصول أخرى تناول آليات تنفيذ القانون الدولي الإنساني سواء على مستوى التجريم والعقاب أو على مستوى جبر الأضرار.

كما خصص الدكتور البزاز فصلا أخيرا ضمن كتاب "دراسات في القانون الدولي الإنساني" لدراسة بعض جوانب العلاقة التاريخية بين المغرب والقانون الدولي الإنساني، من خلال البحث فيما ترتب عن العمليات العسكرية الاستعمارية ضد المقاومة المغربية من انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني.

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