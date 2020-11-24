الشارقة للفنون تعلن المتوج في الملتقى التشاركي

هسبريس من الرباط

ضمن فعاليات الدورة الثالثة لمنصة الشارقة للأفلام، أعلنت مؤسّسة الشارقة للفنون عن الفائز بجائزة الملتقى التشاركي، وهي إحدى مبادرات مشروع "المحترف السينمائي".

وفاز بالجائزة التي تبلغ قيمتها 200 ألف درهم المخرج والكاتب الإماراتي عبد الله الكعبي عن سيناريو فيلمه "دموع الجمل"، وقدّمته مؤسسة الشارقة للفنون ومدينة الشارقة للإعلام (شمس) لتحويله إلى فيلم روائي.

وفي هذا السياق، قالت حور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مؤسسة الشارقة للفنون: "لطالما سعت المؤسسة من خلال برامجها الفنية والثقافية إلى دعم المواهب الناشئة إقليميا ودولياً، وهو ما ظهر جلياً خلال السنوات الماضية عبر طرح المزيد من المبادرات والمشاريع المتصلة بالسينما والفن المعاصر والنشر والموسيقى".

وأضافت: "أطلقنا الدورة الأولى من الملتقى التشاركي في عام 2019 بهدف تحفيز ممارسات صناعة الأفلام في الإمارات العربية المتحدة، ليعود الملتقى مجدداً هذا العام بشكل موسع، حيث أضفنا عدداً من المبادرات التي ستساهم في دعم الإنتاج السينمائي المحلي."

وتابعت حور القاسمي قائلة: "إن مشروع المحترف السينمائي هو خطوة أخرى نخطوها نحو تمكين تلك المواهب الناشئة من الأدوات والمهارات التي من شأنها أن تساعدها على تقديم صناعة سينمائية احترافية تصل بها إلى العالمية، ومن دواعي سرورنا أن نعمل مع شريكنا في الصناعة السينمائية مدينة الشارقة للإعلام (شمس) على تحقيق ذلك، بما يعكس رؤيتنا المشتركة الداعمة لصناعة السينما في الدولة."

بدوره قال خالد عمر المدفع، رئيس مدينة الشارقة للإعلام (شمس): "سعدنا بشراكتنا مع مؤسسة الشارقة للفنون، عبر منصة الشارقة للأفلام، وقد كنا على الدوام نرى أن ما تقدّمه مؤسسة الشارقة للفنون من مبادرات ومشاريع ينسجم ويتناغم مع دور ورؤية (شمس) في دعم واحتضان المواهب وتدريبها، بما يسهم في توفير الفرص والأجواء المناسبة للشباب، كي ينطلقوا في أعمالهم ومشاريعهم الإبداعية في عالم الفن."

وأضاف رئيس مدينة الشارقة للإعلام قائلا: "مع الاختتام الناجح والمميز لفعاليّات منصة الشارقة للأفلام"، تكون هذه "مناسبة للتعبير عن تقديرنا لجهود مؤسسة الشارقة للفنون، مع التأكيد على أن ما تحققه من نجاحات لافتة على الصعيد السينمائي، يشكل قيمة مضافة للمشهد الثقافي والفني والإبداعي في إمارة الشارقة."

وتعد مبادرة الملتقى التشاركي، وفق بيان لمؤسسة الشارقة للفنون، "إحدى المبادرات المهمة التي قدمتها منصة الشارقة للأفلام، بهدف دعم صنّاع الأفلام الناشئين، عبر مدّ جسور التواصل بينهم وبين أصحاب الخبرات، لتبادل الأفكار ومناقشة مشاريعهم بما يثري ممارستهم الفنية".

وذكر البيان ذاته أنّ هذه المبادرة تقدّم جائزة لدعم كاتب إماراتي في كل دورة، يخصص مبلغها لـ"تحويل السيناريو الفائز إلى فيلم روائي طويل يتمّ تصويره في إمارة الشارقة. وقد قررت المؤسسة زيادة قيمة جائزة الملتقى التشاركي من 100 ألف إلى 200 ألف درهم إماراتي، استجابة للصعوبات الاقتصادية التي يواجهها الفنانون وصناع الأفلام في ظل تداعيات انتشار وباء كورونا في العالم."

وضمت قائمة المتأهلين إلى التصفيات النهائية 10 كتّاب، استفادوا مِن تدريب احترافي عبر الإنترنت يتعلق بمهارات عرض السيناريو، هم: سعيد راشد الظاهري، ومحمد أحمد الحمادي، ويوسف إبراهيم، وميرا الحمادي، وعبد الله الكعبي، وصالح كرامة، وعبد الله الجنيبي، وعبد الله الحميري، ومبارك ماشي، وعبد الباسط قايد.

وقد قدّم المشارِكون نصوصهم ضمن عروض تقديمية أقيمت يوم الجمعة 20 نونبر 2020 في ساحة المريجة التابعة لمؤسسة الشارقة للفنون، حيث ناقشت لجنة تحكيم الملتقى التشاركي، المؤلفة من صنّاع أفلام وخبراء بارزين، النصوص المقدمة، واستقر اختيارها على مشروع فيلم "دموع الجمل"، للمخرج والكاتب الإماراتي عبد الله الكعبي.

يروي هذا السيناريو قصة هند، وهي مخرجة مسرحية متخصصة في المسرح المعاصر في الشارقة، تجبر على مواجهة ماضيها بعد عثورها على سيناريو قصة حب مأساوية بين رجل بدوي وجمله. ومن المقرر أن يتم البدء في إنتاج الفيلم في مطلع العام المقبل على أن يتم تصويره في مواقع مختلفة من إمارة الشارقة.

وتكونت لجنة تحكيم الملتقى التشاركي من: يوسف أبو بكر، رئيس قسم التطوير الإبداعي في "آرت فورمات لاب"، نواف الجناحي، مخرج وكاتب سيناريو، منال علي بن عمرو، مخرجة وكاتبة سيناريو، هنا الشاطري، مخرجة ومنتجة، وفجر قاسم علي، مدير تطوير قطاع الإعلام، مدينة الشارقة للإعلام (شمس).

وجاء الملتقى بدعم من شريك الصناعة السينمائية مدينة الشارقة للإعلام (شمس)، والشريكَين التعليميّين أكاديمية نيويورك للأفلام، وشركة غراي ماتر للإنتاج السينمائي.

وقال بيان الشارقة للفنون إنّ مشروع "المحترف السينمائي" يأتي "استكمالاً للدور المهم الذي تلعبه مؤسسة الشارقة للفنون كداعم رئيس للمواهب الناشئة وصناعة السينما إقليمياً وعالمياً"، ويضم أربع مبادرات، هي: "مختبر السيناريو"، و"استراتيجيات ما قبل الإنتاج"، و"السوق الافتراضي لتوزيع الأفلام"، و"الملتقى التشاركي".

وقد قدّمت هذه المبادرات الأربع دورات وبرامج متخصصة تناولت كافة مراحل صناعة الأفلام، شملت: كتابة السيناريو، وعرض الأفكار وبيعها، وتحديد ميزانية الأفلام ومواقع التصوير، إضافة إلى اختيار الممثِّلين وطواقم العمل، وعمليات إنتاج وتوزيع الأفلام.