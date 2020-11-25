"إلا رسول الله" .. جديد الفنانة سلوى الشودري‎

هسبريس من الرباط

أطلقت الفنانة المغربية سلوى الشودري عملا غنائيا جديدا حمل عنوان "إلا رسول الله"، وهو من شعر المصطفى الغباري وألحان سلوى الشودري وتوزيع محمد بنلعلاوي.

الأغنية، التي أخرجها محمد سعيد الدردابي، "جاءت ردا على الرسومات الكاريكاتورية التي أصر الغرب على إنزالها مؤخرا، منددة بكل الأعمال الإرهابية التي ارتكبت في حق الأبرياء الذين ذهبوا ضحية هذا الاستهتار والسخرية بالأنبياء، وخاصة النبي محمدا والتطرف الديني الذي يسمح لهؤلاء المتعصبين بقتل النفس بغير حق"، وفق تصريح الشودري.

وناشدت صاحبة أغنية "إلا رسول الله" في عملها الجديد الجميع كي يتم نبذ العصبيات وحقن الدماء، وأن يكف البعض عن المس بالنبي الكريم؛ "لأنه قدوتنا وحبيبنا والذي جاء ليتمم مكارم الأخلاق، عليه أفضل الصلوات، وأن لا تكون حرية التعبير هي العذر الذي يلتمسونه لكي يسخروا من الأنبياء والرسل"، تضيف الفنانة المغربية ذاتها.