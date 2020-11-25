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الرئيسية | فن وثقافة | "إلا رسول الله" .. جديد الفنانة سلوى الشودري‎

"إلا رسول الله" .. جديد الفنانة سلوى الشودري‎

"إلا رسول الله" .. جديد الفنانة سلوى الشودري‎
هسبريس من الرباط
الأربعاء 25 نونبر 2020 - 10:45

أطلقت الفنانة المغربية سلوى الشودري عملا غنائيا جديدا حمل عنوان "إلا رسول الله"، وهو من شعر المصطفى الغباري وألحان سلوى الشودري وتوزيع محمد بنلعلاوي.

الأغنية، التي أخرجها محمد سعيد الدردابي، "جاءت ردا على الرسومات الكاريكاتورية التي أصر الغرب على إنزالها مؤخرا، منددة بكل الأعمال الإرهابية التي ارتكبت في حق الأبرياء الذين ذهبوا ضحية هذا الاستهتار والسخرية بالأنبياء، وخاصة النبي محمدا والتطرف الديني الذي يسمح لهؤلاء المتعصبين بقتل النفس بغير حق"، وفق تصريح الشودري.

وناشدت صاحبة أغنية "إلا رسول الله" في عملها الجديد الجميع كي يتم نبذ العصبيات وحقن الدماء، وأن يكف البعض عن المس بالنبي الكريم؛ "لأنه قدوتنا وحبيبنا والذي جاء ليتمم مكارم الأخلاق، عليه أفضل الصلوات، وأن لا تكون حرية التعبير هي العذر الذي يلتمسونه لكي يسخروا من الأنبياء والرسل"، تضيف الفنانة المغربية ذاتها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - احترام القيم الوطنية . الأربعاء 25 نونبر 2020 - 10:59
لايمكنك أن تفرضي قناعاتك خارج محيطك الخاص سيدتي ولاتنسى أن المجتمعات تبني قناعاتها على حسب هواها لا على حسب هوى الغريب . فمحمد عندما أسس دولته فرض قانونه الذي يقول بعدم جواز أن يقرب المشركون البيت الحرام وهذا من حقه فالقانون يضعه المنتصرون .
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-20
2 - كلنا رسول الله الأربعاء 25 نونبر 2020 - 11:00
استغفر الله العظيم الذي لا إلاه الا هو الحي القيوم واتوب إليه ....
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم
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17
3 - نور الأربعاء 25 نونبر 2020 - 11:16
ننتظر أي فرصة لكي نبدو مسلمين ولنتظاهر بذلك.
حملة "إلا رسول الله" هي موجة عاطفية دون أهداف واقعية. فلو تذكرنا أن رسول الله أوذي في مكة رميا بالحجارة من طرف بعض من ساكنة قريش وقد سامحهم وعفا عنهم قبل وبعد فتح مكة، وأنه الآن شخص ميت ولن تؤذيه رسوم ولا أقوال أو نعوت ... لما انتفضنا وأقمنا القيامة بهاته الحملة ااتي أساءت للإسلام والمسلمين أولا وأخيرا.
الغرب يبحث دائما عن مواد خصبة للترويج للحملات الانتخابية وللجدل السياسي ذو أهداف معينة طبعا، ويسهل عليه ذلك عند اللعب على الأوثار الحساسة لبعض من المسلمين.
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0
4 - منى فيقون الأربعاء 25 نونبر 2020 - 11:21
كل يوم نسمع سب الرب والدين في شوارعنا ولايزعج ذلك احدا فذلك جزء من "ثقافة" الكثير من شعوب شمال افريقيا والشرق الاوسط
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7
5 - تايكة غرماد الأربعاء 25 نونبر 2020 - 11:25
ماذا يمكن لصوت ان يفعل عندما تكون القضية مبيوعة وان اغلب من بيدهم الامر يصرحون بالولاء الدائم لماماهم فرنسا ويرتعشون لخطابات تهديدية لمسؤولها ويعيشون روحا وعقلا في فرنسا !! والدليل هو الصمت المريب والتجاهل البين للواقعة خوفا على مصالحهم وما تمثله فرنسا بالنسبة لهم !! ويتخلون عن اي شيء الا فرنسا !!
لا امل !!
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4
6 - السوسي الأربعاء 25 نونبر 2020 - 11:33
الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلام لا يكون بالغناء. لان الغناء حرام ولا يمكن الوقوف بجانب الحق بوسيلة باطلة.
اتباع نهجه الكريم هو خير وسيلة للدفاع عنه صلى الله عليه وسلم
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