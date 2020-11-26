أحوجيل يلتقط ذاكرة "سغروشن" في إصدار جديد

هسبريس من الرباط

أصدر بناصر أحوجيل، نائب رئيس المجلس الإقليمي لصفرو، عضو المكتب السياسي والمفتش العام السابق للحزب الوطني الديمقراطي، الذي كان أحد الرموز البارزة في هذا الحزب من سنة 2005 إلى 2010، وأحد النشطاء البارزين القدامى في الشبيبة الحركية بداية سبعينيات القرن الماضي، كتابا بعنوان: "مسار منتخب .. لقطات من ذاكرة آيت سغروشن"، يستعرض فيه مجموعة من المحطات التاريخية التي تسلط الضوء على بعض الوقائع التي عايشها المؤلف أو كان طرفا رئيسيا فيها، لاسيما تجربته الانتخابية في مغرب السبعينيات من القرن الماضي.

ويشير مدير مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية والاقتصادية، والوزير السابق للتربية الوطنية، البروفيسور عبد الله ساعف، الذي تكلف بتقديم الكتاب، إلى أن المؤلف "يضع رهن إشارة الفاعلين السياسيين المحليين والوطنيين، والمراقبين والباحثين في العلوم الاجتماعية، شهادة ذات قيمة كبرى وغير مسبوقة على مستوى التوثيق".

يُذْكَر أن المؤلِّف ذ. بناصر أحوجيل عمل من خلال إصداره على إبراز أهم مميزات السياق السياسي المغربي إبان سبعينيات القرن العشرين، وأهم الشخصيات التي طبعت الحياة السياسية الوطنية منذ الاستقلال، من طينة المحجوبي أحرضان، عبد الكريم الخطيب، امحند العنصر، عبد الله القادري، مولاي أحمد العلوي، رضا اكديرة، إدريس البصري وغيرهم، والذين جمعته وإياهم مجموعة من المواقف والأحداث خلال ممارسته السياسية.

كما يوثق الكاتب في سلسلة من الحلقات العلاقات السياسية المتقلبة التي كانت تربطه بشخصيات محلية وازنة، من عمال أقاليم وممثلي إدارات ترابية، ومسؤولين ومنتخبين في الأقاليم والجهات وأعيان؛ وذلك بصفته مسؤولا سياسيا على الصعيدين المحلي والإقليمي.

وللإشارة فإن بناصر أحوجيل حرص على التطرق في أحد أجزاء كتابه إلى ما كانت تعرف بـ"قضية بولوحوش"، التي أثارت ضجة كبيرة متم تسعينيات القرن الماضي، إذ كان الكاتب الفاعل الرئيسي فيها، مستدلا بمجموعة من الوقائع التي تضمنها إصداره الأول "بولوحوش والحقيقة الأخرى"، الذي كشف من خلاله بعض الغموض الذي اعترى هذه القضية طيلة سنوات.