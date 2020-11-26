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الرئيسية | فن وثقافة | بناني تسائل المشرّعين حول العنف ضد المغربيات

بناني تسائل المشرّعين حول العنف ضد المغربيات

بناني تسائل المشرّعين حول العنف ضد المغربيات
هسبريس من الرباط
الخميس 26 نونبر 2020 - 12:55

تعززت المكتبة القانونية المغربية بإصدار قانوني جديد، بصمت عليه الدكتورة فريدة بناني، أستاذة التعليم العالي بجامعة القاضي عياض بمراكش، موسوم بعنوان: "قانون محاربة العنف ضد النساء: التفاف وتحايل على الالتزام والمُلتزم به".

ويطرح المؤلف الصادر عن المركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الإنسان مجموعة من الأسئلة، مهّدت لها المؤلفة بالإشارة إلى أن التزام الدولة المغربية بمنع العنف المبني على النوع يتجسد في تشريع قانون إطار مستقل وقائم بذاته.

وتساءلت المؤلفة: "هل يمكن الجزم، بصدور القانون 13.103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، بأن الدولة وفت بالتزامها الدولي والوطني، وبأنه أصبح لديها قانون لمنع أو القضاء على العنف ضد المرأة؟".

وتساءلت الدكتورة بناني أيضا: "إذا كانت هناك معايير دولية ملزمة يتعين أخذها بعين الاعتبار عند تشريع مثل هذا القانون، فهل التزم بها المشرّع المغربي؟".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - غيثة الخميس 26 نونبر 2020 - 13:21
جل دول العالم إدا لم نقل كلهم تعنف نسائهم كبيرة كانت أو صغيرة ....فالقانون الدي يسير عليه عقلية الرجل هو الدي بسيد هده الظاهرة ....فلا تلوموا الحكومات حتى و إن أقرت أحكام ضد تعنيف النساء فالعقلية الذكورية المعنِّفة للمرأة هي التي ينبغي لها التغير
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-5
2 - رضى الخميس 26 نونبر 2020 - 13:29
المشاكل التي نتخبط فيها هي السمنة و السكري و ارتفاع الصغط و الكوليسترول. ووو عدم المساوات و تقاسم الخيرات و الثروات ...و المعرفة و العلوم... بواسطة تجار الدين المتواطءين مع لبانضية و ناهبي المال. النتيجة الصادمة هي ضهور مرضى و سكيزوفرينية...و مشاجرات وتلاسنات و عنف و ازدهار الممنوعات...يقول أحد المختصين أن نصف المغاربة أصبحت لدبهم مشاكل نفسية...المثل يقول مسكين مع مسكينة وتهنات لمدينة...اعطي مثال كثير من النساء استاصلن الغدة الدرقية goitre بسبب الثلوت و الأعصاب و المشاكل التي ليس لها حلول...! وتعتبر هده الغدة علميا بوصلة العقل ...ادن الأمر عويص و يجب معرفة سبب المشكل لمحاولة فهمه. العنف و الشرطة و القضاء و السجن والنفقة اكل عليهم الضهر وشرب مثل وباء كورونا لايمكن القضاء عليه بواسطة السلاح أو الفتاوى...وسنبقى ندور في حلقة مفرغة. المشكل هو الثلوت و عدم تناول تغدية سليمة و خالصة من المبيدات و السموم و نقص مهول في الرياضة و الفنون التي تفرج على صدور الناس...كالمسرح و السينما و الموسيقى و العزف و الرقص ووو و التركيز على الأشياء المهمة
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3 - متفاءل الخميس 26 نونبر 2020 - 13:52
اشعلتم نارا الفتنة وجعلتم الرجل عدوا المرءة ثم ركبتم على الحالات الشادة و جعلتموها هي محوركم ..
انشري يا هسبريس
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