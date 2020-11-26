"كوفيد 19" ينهي حياة الفنان محمود الإدريسي

هسبريس من الرباط

أفادت مصادر هسبريس أن الفنان محمود الإدريسي، قيدوم الأغنية المغربية، توفّي اليوم الخميس، متأثرا بمضاعفات إصابته بكوفد 19.

وفارق محمود الإدريسي الحياة عن عمر يناهز 72 سنة، بعد قضاء أيام بقسم العناية المركزة بإحدى المصحات في مدينة الدار البيضاء.

ويعتبر الفنان محمود الإدريسي، المزداد سنة 1948 بمدينة الرباط، أحد رموز الأغنية المغربية.

وأثرى الفقيد الخزانة الفنية المغربية، طوال مسيرته الفنية التي انطلقت سنة 1964، بأغان رائعة من بينها "ساعة سعيدة"، و"اصبر يا قلبي"، و"محال ينساك البال" و"عيشي يا بلادي"، وغيرها من الأعمال