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الرئيسية | فن وثقافة | "كوفيد 19" ينهي حياة الفنان محمود الإدريسي

"كوفيد 19" ينهي حياة الفنان محمود الإدريسي

"كوفيد 19" ينهي حياة الفنان محمود الإدريسي
هسبريس من الرباط
الخميس 26 نونبر 2020 - 16:55

أفادت مصادر هسبريس أن الفنان محمود الإدريسي، قيدوم الأغنية المغربية، توفّي اليوم الخميس، متأثرا بمضاعفات إصابته بكوفد 19.

وفارق محمود الإدريسي الحياة عن عمر يناهز 72 سنة، بعد قضاء أيام بقسم العناية المركزة بإحدى المصحات في مدينة الدار البيضاء.

ويعتبر الفنان محمود الإدريسي، المزداد سنة 1948 بمدينة الرباط، أحد رموز الأغنية المغربية.

وأثرى الفقيد الخزانة الفنية المغربية، طوال مسيرته الفنية التي انطلقت سنة 1964، بأغان رائعة من بينها "ساعة سعيدة"، و"اصبر يا قلبي"، و"محال ينساك البال" و"عيشي يا بلادي"، وغيرها من الأعمال

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (57)

1 - عبد الله الخميس 26 نونبر 2020 - 17:03
إنا لله وإنا اليه راجعون، رحمه الله وأدخله فسيح جناته
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129
2 - زكرياء المغربي الخميس 26 نونبر 2020 - 17:04
رحمه الله وأسكنه فسيح جناته وانا لله وانا اليه راجعون البقاء لله
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96
3 - ركيز زهير الخميس 26 نونبر 2020 - 17:04
انا لله وانا اليه راجعون، غفر الله لنا و له
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84
4 - نخبة المجتمع تنهار الخميس 26 نونبر 2020 - 17:05
غادي تبقى الحكومة في سبات ومكتفة، حتى ينقرض من المغرب النخبة ديالوا؛ اللي هما أصلا قلالين؛ الله يرحموا ويوسع عليه
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36
5 - karim maroc الخميس 26 نونبر 2020 - 17:05
ان لله وان اليه راجعون فنان بمعنى الكلمة الله يرحمو
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45
6 - من الشعب الخميس 26 نونبر 2020 - 17:06
تتعد الأسباب والموت واحد..إن لله وإن إليه راجعون...
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51
7 - Hicham الخميس 26 نونبر 2020 - 17:06
إن لله وإنا إليه راجعون. اللهم إرحمه يارب
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39
8 - غيثة الخميس 26 نونبر 2020 - 17:07
إنا لله وإنا إليه راجعون و لا حول و لا قوة إلا بالله....الله يرحم و يغفر له و يأجره أجر الشهداء..و يرزق أهله الصبر و السلوان ...اللهم إرفع عنا وباء كورونا
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47
9 - saliha الخميس 26 نونبر 2020 - 17:07
AH mon Dieu ça fait pas longtemps quand la vue à la télé avec Rachid إنا لله وإنا إليه راجعون والله فنان كبير رحمه الله
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27
10 - متتبعة الخميس 26 نونبر 2020 - 17:08
إنا لله وإنا إليه راجعون، البقاء لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد و لم يولد و لم يكن له كفوا أحد.
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30
11 - from florida usa الخميس 26 نونبر 2020 - 17:08
الله إرحمو سبحان الله ݣاع ليكيدخل مصحات خاصة في المغرب بسبب كورونا مكيبقاش إخرج حي مع العلم أنو ميكيموت حتى تيكون ضارب فيها واحد أسبوعين
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49
12 - من محبيه الخميس 26 نونبر 2020 - 17:08
ان الله وان اليه راجعون الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته
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21
13 - احمد الخميس 26 نونبر 2020 - 17:09
تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته. وانا لله وانا اليه راجعون
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22
14 - نورالظين من فاس الخميس 26 نونبر 2020 - 17:10
لا اله الا الله.. انا لله و انا اليه راجعون .. رحمة الله على الفقيد .. اللهم تجاوز عنا و عنه ..
آمين
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22
15 - الصقلي الخميس 26 نونبر 2020 - 17:10
الله أكبر
رحمه الله و أسكنه فسيح جناته
خسارة كبيرة للفن المغربي و العربي
في الوقت الذي يكرم فيه التافهون و يصلون للقمم نجد الرواد في زاويتهم لا يلتفت إليهم إلا اللمم
لم يعطيه الوطن حقه و منصبه و مرتبته للأسف
فنان أصيل و رائد وديع
اللهم ارحمه و صبر أهله
إنا لله و إنا إليه راجعون
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27
16 - l3oumdda2007 الخميس 26 نونبر 2020 - 17:12
عشي يا بلادي عيشي الله يرحمو و يرحم جميع المسلمين
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15
17 - صوت شجي و فن رفيع الخميس 26 نونبر 2020 - 17:13
إنا لله و إنا إليه راجعون. تغمده الله برحمته مع جميع الوفيات. شهداء إن شاء الله.
الكبار يغادرون بدون مشاتل و بدون خلف. حال السياسة و الفن و الأدب و الكرة و العلم و كل شيئ! الأزمنة الصعبة على الأبواب!
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6
18 - عبد الرحمان الخميس 26 نونبر 2020 - 17:13
رحم الله الفنان الكبير و المقتدر محمود الإدريسي وأسكنه فسيح جنانه وإنا لله وإن إليه راجعون.
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8
19 - مغربي الخميس 26 نونبر 2020 - 17:15
نسأل الله أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة... يعتبر الفقيد من رواد الأغنية المغربية. كان هذا الرجل خلوقا ومحترما. الله يرحمه ويحسن إليه.يارب
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20 - محمد الخميس 26 نونبر 2020 - 17:15
الله أكبر اللهم ارحمه رحمة واسعة وأجعل مئواه الجنة
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21 - عبدالاله الخميس 26 نونبر 2020 - 17:15
رحمه الله وجعل مثواه الجنة وألهم أهله الصبر والسلوان...إنا لله وإنا إليه راجعون.
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9
22 - tahirihassani الخميس 26 نونبر 2020 - 17:16
رحمه الله و أسكنه فسيح الجنان و انا لله و انا اليه راجعون .
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23 - سعيدو الخميس 26 نونبر 2020 - 17:17
الله يرحمه ويغفر له ويصبر اهله الصبر والسلوان إن لله وإن إليه راجعون
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24 - متتبع الخميس 26 نونبر 2020 - 17:17
انا لله وانا اليه راجعون, رحمه الله واسكنه فسيح جنانه والهم ذويهم الصبروالسلوان.
لا حول ولا قوة الا بالله, قبل ايام كان في البرنامج التعيس رشيد شو, ثم اصيب بالعدوى وانتقل الى المصحة ومنها الى دار البقاء.
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25 - FENANE الخميس 26 نونبر 2020 - 17:17
كل نفس ذائقة الموت اللهم ألهم أهله وذويه ورفاقه المن والسلوان في هذا المصاب الجلل «وإنا لله وإنا إليه وإليه راجعون»
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7
26 - محمد الخميس 26 نونبر 2020 - 17:17
رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته ، إنا لله وإنا إليه راجعون.
لا إله إلا الله ، محمد رسول الله.
الدوام لله.
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8
27 - ابو اسحاق الخميس 26 نونبر 2020 - 17:21
طبعا ،الدولة لم تفعل شيئا لمساعدته وإنقاذ حياته بكل ثمن ،
كيف يتم تفريط في إرث وطني مهم بهذه السهولة وتركه يصارع الموت و جشع العيادات الخاصة .
أين وزارة الثقافة ؟؟
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28 - مواطن الخميس 26 نونبر 2020 - 17:23
اللهم اغفر له و ارحمه يارب العالمين
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8
29 - محمد محمد الخميس 26 نونبر 2020 - 17:28
انا لله وانا اليه راجعون
اللهم تغمده برحمتك واجعل مثواه الفردوس الاعلى.امين.
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7
30 - هند الخميس 26 نونبر 2020 - 17:29
رائحة الموت تفوح في كل مكان، و كأنه موسم تساقط الأرواح.
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7
31 - Ammor الخميس 26 نونبر 2020 - 17:29
رحمه الله. كان فنانا قديرا و متميزا
اللهم اغفر له وارحمه وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة مع النبيئين و الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا
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8
32 - زوزو غيثة الخميس 26 نونبر 2020 - 17:30
ان لله وانا اليه راجعون اللهم ارزق اهله الصبر والسلوان .وجعل مثواه الجنة يارب.
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8
33 - صلاح الدين الزياني الخميس 26 نونبر 2020 - 17:30
رحمه الله وأكرم مثواه وأسكنه فسيح جناته وألهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان
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6
34 - بوخبزة١ الخميس 26 نونبر 2020 - 17:30
أدعوا لأخوكم. انتم اخواني واخواتي المغاربة صدقة جارية
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5
35 - عبداللطيف المغربي الخميس 26 نونبر 2020 - 17:32
...محمود الادريسي رحمه الله ابن الدرب في الطفولة. بالرباط.نعم الرجل.اخلاق عالية.شهامة.تدين..تسامح....حفظ القران الكريم وعمره لم يتجاوز العشر سنوات.نعم الجوار.مع اسرته الكريمة...تغمده الله براسع رحمته.واسكنه فسيح جناته.والهم ذويه الصبر والسلوان.وانا لله وانا اليه راجعون...
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11
36 - مصطفى الخميس 26 نونبر 2020 - 17:34
رحمه الله واسكنه فسيح جنانه والهم اهله الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون.كل نفس ذائقه الموت..
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6
37 - مصطفى الخميس 26 نونبر 2020 - 17:34
رحمه الله واسكنه فسيح جنانه والهم اهله الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون.كل نفس ذائقه الموت..
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5
38 - mansour الخميس 26 نونبر 2020 - 17:35
إنا لله وإنا إليه راجعون الموت باب وكل الناس داخله اللهم إرحمنا برحمتك واغفر لنا يأرحم الراحمين
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39 - zebio الخميس 26 نونبر 2020 - 17:37
ان لله وإن إليه راجعون. رحمة الله عليه رحمة واسعة
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2
40 - النسر الملكي الخميس 26 نونبر 2020 - 17:40
إن لله وإن إليه راجعون كل نفس ذائقة الموت.الله يرحمو ويتجاوز عنه اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة.
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41 - أهل فاس الخميس 26 نونبر 2020 - 17:40
إنا لله و إنا إليه راجعون . السي محمود رحمك الله و غفر لك و ألحقنا بك إن شاء الله مؤمنين صالحين .
رجل طيب و فنان أصيل بذوق و أخلاق قل مثيلهما كلما سمعت أغنيته الوطنية ( يا بلادي عيشي ) إلا و اقشعر بدني و دمعت عيناي .
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6
42 - مراكش الخميس 26 نونبر 2020 - 17:45
يوم حزين جدا ، تعازينا الحارة أنا و أسرتي لعائلة الفقيد والشعب المغربي وملك البلاد . رحمه الله وأدخله فسيح جناته ، ستبقى خالدا في اذهاننا .
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43 - الحسين الخميس 26 نونبر 2020 - 17:46
رحم الله فقيد الاغنية المغربية الاصيلة واسكنه فسيح جناته ورزقنا واهله الصبر والسلوان والبقاء لله وانا لله وانا اليه راجعون لله ما أعطى ولله ما أخذ.
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44 - med الخميس 26 نونبر 2020 - 17:48
إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم ارحمه رحمة واسعة والرزق أهله الصبر والسلوان وان يسكن فسيح جناته آمين يارب العالمين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام والأعمار بيد الله
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45 - عبد الحميد الخميس 26 نونبر 2020 - 17:52
الّلهم آرحمه رحمة واسعة يارب العالمين
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46 - عبده/ الرباط الخميس 26 نونبر 2020 - 17:53
رحم الله محمود الادريسي و أحسن اليه... انا لله و انا اليه راجعون
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47 - بوعزة الخميس 26 نونبر 2020 - 17:53
انا لله وانا اليه راجعون.
رحم الله الفقيد واسكنه فسيح جناته ،والهم دويه الصبر والسلوان.
اللهم ان كان محسنا فزد في احسانه وان كان غير دالك فتجاوز عنه
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48 - khalid الخميس 26 نونبر 2020 - 17:56
الله اكبر. رحمه الله واسكنه فسيح جناته. فنان عصامي ومتخلق.
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49 - Abbas الخميس 26 نونبر 2020 - 18:00
الله يرحم ويرزق أهله الصبر والله يرحم جميع اموات المسلمين.. شوف اخاي نخبة المجتمع تنهار وخا الحكومة دير للي دارت فاش الاجل صاف سلا راه صاف والله لا يؤخر نفسا إذا جاء آجلها...وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا....فاذا جاء أجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون.صدق الله العظيم فاش الوحد تيموت بكورونا ولا شي مرض آخر هداك راه سبب لأن الموت واحد والأسباب متعددة
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3
50 - لا غالب الا الله. الخميس 26 نونبر 2020 - 18:01
إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، تغمض الله الفقيد برحمته الواسعة وأسكنه فسيح جناته مع الصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولاءك رفيقا.
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51 - driss الخميس 26 نونبر 2020 - 18:07
إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناتك.
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52 - الرجاوي الخميس 26 نونبر 2020 - 18:08
إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم إرحمه واغفر له وأسكنه فسيح جناتك وصبر عائلته
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53 - Adil الخميس 26 نونبر 2020 - 18:09
انه هرم من أعمدة الأغنية المغربية .من الصعب تعويضه أثرى فأبدع. عاش متواضعا محبوبا عند جميع المغاربة يحظى عند الجميع باحترام كبير . رحمة الله عليه واسكنه فسيح جنانه مع الصديقين والشهداء والصالحين . أغانيه ستظل طيلة الدهر تعيش مع شعورنا وأحاسيسنا ترددها الأجيال عبر التاريخ .
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54 - طنجةالعالية الخميس 26 نونبر 2020 - 18:15
إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجعل قبره روضه من رياض الجنة اللهم ارحمه و ارحمنا وارزقنا حسن الخاتمة يا رحمان يا رحيم.
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55 - تازة الخميس 26 نونبر 2020 - 18:18
انا لله وانا اليه راجعون اللهم اغفر له وارحمه برحمتك الواسعة كان رجلا طيبا وفنان مقتدر خلوق و وطني تعازينا لكل عاءيلته وابناءه
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56 - Hassan الخميس 26 نونبر 2020 - 18:18
رحم الله فناننا الكبير محمود الإدريسي
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57 - Fouad الخميس 26 نونبر 2020 - 18:19
اللهم ارحمه و اغفر له كنت اعرفه عن فرب انسان عضيم قبل ان يكون فنانا متواضع دو حسن الاخلاق يساعد المحتاجين
غفر الله له دنبه و اسكنه فسيح جناته
و انا لله و ان اليه راجعون
لله ما اعطي و لله ما اخد
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