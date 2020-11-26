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كُتّاب وآراء
"كوفيد 19" ينهي حياة الفنان محمود الإدريسي
أفادت مصادر هسبريس أن الفنان محمود الإدريسي، قيدوم الأغنية المغربية، توفّي اليوم الخميس، متأثرا بمضاعفات إصابته بكوفد 19.
وفارق محمود الإدريسي الحياة عن عمر يناهز 72 سنة، بعد قضاء أيام بقسم العناية المركزة بإحدى المصحات في مدينة الدار البيضاء.
ويعتبر الفنان محمود الإدريسي، المزداد سنة 1948 بمدينة الرباط، أحد رموز الأغنية المغربية.
وأثرى الفقيد الخزانة الفنية المغربية، طوال مسيرته الفنية التي انطلقت سنة 1964، بأغان رائعة من بينها "ساعة سعيدة"، و"اصبر يا قلبي"، و"محال ينساك البال" و"عيشي يا بلادي"، وغيرها من الأعمال
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (57)
آمين
رحمه الله و أسكنه فسيح جناته
خسارة كبيرة للفن المغربي و العربي
في الوقت الذي يكرم فيه التافهون و يصلون للقمم نجد الرواد في زاويتهم لا يلتفت إليهم إلا اللمم
لم يعطيه الوطن حقه و منصبه و مرتبته للأسف
فنان أصيل و رائد وديع
اللهم ارحمه و صبر أهله
إنا لله و إنا إليه راجعون
الكبار يغادرون بدون مشاتل و بدون خلف. حال السياسة و الفن و الأدب و الكرة و العلم و كل شيئ! الأزمنة الصعبة على الأبواب!
لا حول ولا قوة الا بالله, قبل ايام كان في البرنامج التعيس رشيد شو, ثم اصيب بالعدوى وانتقل الى المصحة ومنها الى دار البقاء.
لا إله إلا الله ، محمد رسول الله.
الدوام لله.
كيف يتم تفريط في إرث وطني مهم بهذه السهولة وتركه يصارع الموت و جشع العيادات الخاصة .
أين وزارة الثقافة ؟؟
اللهم تغمده برحمتك واجعل مثواه الفردوس الاعلى.امين.
اللهم اغفر له وارحمه وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة مع النبيئين و الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا
رجل طيب و فنان أصيل بذوق و أخلاق قل مثيلهما كلما سمعت أغنيته الوطنية ( يا بلادي عيشي ) إلا و اقشعر بدني و دمعت عيناي .
رحم الله الفقيد واسكنه فسيح جناته ،والهم دويه الصبر والسلوان.
اللهم ان كان محسنا فزد في احسانه وان كان غير دالك فتجاوز عنه
غفر الله له دنبه و اسكنه فسيح جناته
و انا لله و ان اليه راجعون
لله ما اعطي و لله ما اخد