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الرئيسية | فن وثقافة | بلقزيز تنسج حبكة مشوقة حول "أميرات الصحراء"

بلقزيز تنسج حبكة مشوقة حول "أميرات الصحراء"

بلقزيز تنسج حبكة مشوقة حول "أميرات الصحراء"
هسبريس من الرباط
الأحد 29 نونبر 2020 - 09:20

صدرت حديثا عن مؤسسة آفاق للدراسات والنشر والاتصال بمراكش، رواية جديدة للكاتبة أم الغيث بلقزيز، تحمل عنوان "أميرات الصحراء".

وتحكي هذه الرواية، التي تقع في 143 صفحة من الحجم المتوسط، قصة امرأة انطلقت في رحلة إلى الصحراء لملاقاة أميرات تتسمن بالغموض، وفق حبكة تضع القارئ في حالة تشويق.

وعند التعرف تماما على هذه البطلة، يكتشف القارئ معها منظرا طبيعيا آسرا ومهيبا، وصمتا مؤثرا وتجربة حياة خالدة. وابتكرت الكاتبة أم الغيث بلقزيز نوعا أدبيا جديدا من الروايات وهو الرواية التقريرية التي تستخدم فيها أبحاث موثقة بدقة، مقرونة في بعض الأحيان ببعض الكتابات الشعرية.

وفي هذه الرواية، يكتشف القارئ الغنى الثقافي الذي يضم العادات والتقاليد والحفلات والتاريخ والسياق السياسي، وخاصة تمثيلية المرأة (امرأة متحررة وقوية لكنها ضحية عادات وصور نمطية).

ويفتح هذا الإصدار نقاشا سوسيولوجيا وسياسيا وتاريخيا حول أميرات الصحراء اللواتي يجمعن بين الحداثة والتقليد، وبين قوة الشخصية والرقة، وبين الاستقلالية واحترام التقاليد.

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