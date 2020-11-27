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الرئيسية | فن وثقافة | الملك: الإدريسي خلف رصيدا فنيا أصيلا وصادقا

الملك: الإدريسي خلف رصيدا فنيا أصيلا وصادقا

الملك: الإدريسي خلف رصيدا فنيا أصيلا وصادقا
هسبريس من الرباط
الجمعة 27 نونبر 2020 - 18:20

بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة المرحوم الفنان محمود الإدريسي.

ومما جاء في برقية الملك: "تلقينا ببالغ التأثر والأسى نعي الفنان المقتدر المرحوم محمود الإدريسي، تغمده الله بواسع مغفرته ورضوانه، وأسكنه فسيح جنانه".

وقال العاهل المغربي في هذه البرقية، "وإننا إذ نشاطركم مشاعركم إزاء هذا الرزء الذي لا راد لقضاء الله فيه، لنعرب لكم، ومن خلالكم لسائر أقرباء الفقيد المبرور وأصدقائه ومحبيه، ولأسرته الفنية الكبيرة، عن أحر التعازي وأصدق المواساة في رحيل رائد من رواد الأغنية المغربية، والذي ساهم على مدى عقود في إثراء سجلها الغنائي المتنوع بما خلفه من رصيد فني أصيل مفعم بأريج حبه الصادق لبلده ولتراثه الجميل، وبروح غيرته المكينة على ثوابت الأمة ومقدساتها".

وأضاف الملك "الله العلي القدير نسأل أن يعوضكم عن رحيله المؤلم جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يثيب الفقيد العزيز خير الجزاء على ما قدمه من جليل الأعمال لفنه ولوطنه، ويتقبله في عداد الصالحين من عباده المنعم عليهم بالجنة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - أبو صلاح الجمعة 27 نونبر 2020 - 18:27
انا لله وانا اليه راجعون .اللهم ارحمه واكرم مثواه يا رب العالمين. فعلا فقدنا إنسان فنان مقتدر. تعازينا لدويه
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2 - الادريسي الجمعة 27 نونبر 2020 - 18:30
تغمد الله الفقيد بواسع رحمته واسكنه فسيح جناتة. وانا لله وانا اليه راجعون.
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3 - مغربي وافتخر الجمعة 27 نونبر 2020 - 18:43
فنان من العصر الذهبي رحمه الله ولا حول ولاقوه الابالله العلي العظيم تعازينا لاسرته الصغيرة ولشعب المغربي
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