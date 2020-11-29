24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|29
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:39
|08:09
|13:21
|16:00
|18:23
|19:42
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الثلوج تزين جبال أوكايمدن
- لماذا ترفض وزارة الصحة كشف نسبة ملء "أسِرّة إنعاش كورونا"؟
- تساقطات مطرية تعيد كابوس "غرق الأحياء" إلى عدة مدن مغربية
- آمال كسابة بعد الأمطار
- هل نشأ "فيروس كورونا" في إيطاليا؟ .. الصين تحبذ هذه الفرضية
استمرار غياب "الرئيس المريض" يزيد حجم الغموض في الجزائر (5.00)
حقيقة الميدان تكذّب البوليساريو والحرب الوهمية بالصحراء المغربية (5.00)
- طول فترة غياب الرئيس يحبس أنفاس الشعب والعساكر في الجزائر - (114)
- إدانة واسعة تواجه هجوم مرتزقة البوليساريو على مغربيات في فرنسا - (94)
- استمرار غياب "الرئيس المريض" يزيد حجم الغموض في الجزائر - (61)
- اللقاح يقترب من الأجساد في المغرب .. التفاؤل يلفّ "الوزرة البيضاء" - (53)
- حقيقة الميدان تكذّب البوليساريو والحرب الوهمية بالصحراء المغربية - (44)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
نيطع القايم تثمّن تراث يهود المغرب في أغان جديدة
في تثمين للتراث الثقافي اليهودي المغربي، أصدرت المغنية من أصل مغربي نيطع القايم ثلاث أغنيات جديدة، أنتجها الموسيقي من أصل مغربيّ عميت حي كوهين.
يأتي هذا بعدما عُرِفت نيطع بأدائها للأغنية المغربية التراثية البارزة "هاك أ ماما"، المنتمية للتراث الشعبي اليهودي المغربي.
وتتضمّن هذه الإصدارات الموسيقية الجديدة، التي رأت النور في شهر نونبر الجاري، أداء ثلاث أغان؛ أوّلها الأغنية التي ارتبط اسمها في بداية عشرينات القرن الماضي بالمغنية زهرة الفاسية "هاك أماما"، و"موحال ننساه"، و"ميمة".
وقال بيان حول المقاطع الموسيقية الجديدة إنّها تحمل "نفَسا من البلد، والجذور، والماضي"، و"تستكشف المسارات التي تربط البوب، والجاز، والإليكترو، وأنغام شمال إفريقيا".
وسُجّلت هذه المقاطع الموسيقية خلال فترة الحَجر الصحي، التي شكّلت بالنسبة للفنانة فرصة لم تكن متاحة فيما سبق بسبب انشغالها المستمر بالمهرجانات على مرّ السّنوات، وفق تصريح لها عقب إصدار جديدها الموسيقيّ.