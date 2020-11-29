نيطع القايم تثمّن تراث يهود المغرب في أغان جديدة

هسبريس من الرباط

في تثمين للتراث الثقافي اليهودي المغربي، أصدرت المغنية من أصل مغربي نيطع القايم ثلاث أغنيات جديدة، أنتجها الموسيقي من أصل مغربيّ عميت حي كوهين.

يأتي هذا بعدما عُرِفت نيطع بأدائها للأغنية المغربية التراثية البارزة "هاك أ ماما"، المنتمية للتراث الشعبي اليهودي المغربي.

وتتضمّن هذه الإصدارات الموسيقية الجديدة، التي رأت النور في شهر نونبر الجاري، أداء ثلاث أغان؛ أوّلها الأغنية التي ارتبط اسمها في بداية عشرينات القرن الماضي بالمغنية زهرة الفاسية "هاك أماما"، و"موحال ننساه"، و"ميمة".

وقال بيان حول المقاطع الموسيقية الجديدة إنّها تحمل "نفَسا من البلد، والجذور، والماضي"، و"تستكشف المسارات التي تربط البوب، والجاز، والإليكترو، وأنغام شمال إفريقيا".

وسُجّلت هذه المقاطع الموسيقية خلال فترة الحَجر الصحي، التي شكّلت بالنسبة للفنانة فرصة لم تكن متاحة فيما سبق بسبب انشغالها المستمر بالمهرجانات على مرّ السّنوات، وفق تصريح لها عقب إصدار جديدها الموسيقيّ.