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الرئيسية | فن وثقافة | نيطع القايم تثمّن تراث يهود المغرب في أغان جديدة

نيطع القايم تثمّن تراث يهود المغرب في أغان جديدة

نيطع القايم تثمّن تراث يهود المغرب في أغان جديدة
هسبريس من الرباط
الأحد 29 نونبر 2020 - 18:30

في تثمين للتراث الثقافي اليهودي المغربي، أصدرت المغنية من أصل مغربي نيطع القايم ثلاث أغنيات جديدة، أنتجها الموسيقي من أصل مغربيّ عميت حي كوهين.

يأتي هذا بعدما عُرِفت نيطع بأدائها للأغنية المغربية التراثية البارزة "هاك أ ماما"، المنتمية للتراث الشعبي اليهودي المغربي.

وتتضمّن هذه الإصدارات الموسيقية الجديدة، التي رأت النور في شهر نونبر الجاري، أداء ثلاث أغان؛ أوّلها الأغنية التي ارتبط اسمها في بداية عشرينات القرن الماضي بالمغنية زهرة الفاسية "هاك أماما"، و"موحال ننساه"، و"ميمة".

وقال بيان حول المقاطع الموسيقية الجديدة إنّها تحمل "نفَسا من البلد، والجذور، والماضي"، و"تستكشف المسارات التي تربط البوب، والجاز، والإليكترو، وأنغام شمال إفريقيا".

وسُجّلت هذه المقاطع الموسيقية خلال فترة الحَجر الصحي، التي شكّلت بالنسبة للفنانة فرصة لم تكن متاحة فيما سبق بسبب انشغالها المستمر بالمهرجانات على مرّ السّنوات، وفق تصريح لها عقب إصدار جديدها الموسيقيّ.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - [email protected] الأحد 29 نونبر 2020 - 18:47
كل تحياتي لناس منطقة تنغير، من أطيب الناس في العالم
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11
2 - oujdi الأحد 29 نونبر 2020 - 18:51
j'adore cette chanteuse, elle est magnifique
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13
3 - مهاجر الأحد 29 نونبر 2020 - 18:51
انها فنانة رائعة , وتتقن الأغنية المغربية الأصيلة ، نتمنى لك مزيدا من التألق ..
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15
4 - الصياد الأحد 29 نونبر 2020 - 18:54
اغاني جميلة ..تحمل عبق التاريخ.. الشيء الجميل ان الاخوة اليهود لم يقطعوا صلتهم مع بلدهم الاصلي المغرب.. تجد هناك من يصل لاعلى المناصب .. ويضل وفيا لتاريخ اجداده .. للاسف السياسة تفسد الشيء الكثير ..
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12
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