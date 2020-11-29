ثالث دورات "نقطة لقاء" تعود خلال شهر دجنبر

هسبريس من الرباط

من المرتقب تنظيم النسخة الثالثة من معرض الكتب الفنية "نقطة لقاء"، خلال الفترة الممتدّة بين 16 و19 دجنبر من السنة الجارية 2020، ببيت عبيد الشامسي التاريخي في ساحة الفنون بالشارقة، وفق ما أعلنت عنه مؤسسة الشارقة للفنون.

وتقدم النسخة الثالثة من المعرض، بحسب بيان للشارقة للفنون، مطبوعات لفنّانين وكتّاب وأكاديميين وناشرين من جميع أنحاء المنطقة، وتتضمن مجموعة مختارة من المؤلفات التاريخية والأكاديمية، بالإضافة إلى منشورات فنية في تخصصات متعددة، كما ستشمل الإصدارات المقدمة في المعرض عناوين متصلة بتاريخ ونظرية ونقد الفن.

وسيتم عرض هذه المنشورات في القسم التقييمي الخاصّ بالمؤسسة، وضمن قسم الكتب المستقلة، فيما سيسلط قسم الإمارات العربية المتحدة الضوء على مجموعة مختارة من الكتالوجات وكتب الفنانين وغيرها من المواد المنشورة محلياً أو من قبل فنانين من جميع أنحاء العالم.

وتعرض المؤسسة أيضا عدداً من أحدث إصداراتها، من بينها الجزء الثاني من كتاب "كورنيش"، وهو مختارات سنوية من القصص المصوّرة (كوميك) للرسامين والفنانين المقيمين في الإمارات، وكتاب "حسن شريف: فنان العمل الواحد"، وهو عمل بحثي ونقدي جديد في ممارسة رائد المفاهيمية في الإمارات.

كما ستعرض المؤسّسة كتاب "عبد الحي مسلّم زراره"، الذي يتضمّن دراسة عن شاملة عن زراره باعتباره واحدا من أعلام الفن الفلسطيني، ويتضمن نسخاً من أعماله وأرشيفاته إضافة إلى مذكراته الشخصية، وكتاب "الفن في زمن القلق"، الذي يضم مساهمات لأبرز المفكرين والمشتغلين في ثقافة الصورة والإنترنت، وكتاب "ابحث عني فيما تراه"، وهو العمل الأخير من ثلاثة أعمال خاصة بينالي الشارقة 14، وكتاب "لقاء مارس 2019: خارج السياق"، وهو تجميع للردود الفردية من مراسلي لقاء مارس 2019 الأربعة.

ومن المزمع، بحسب المصدر نفسه، أن تعلن المؤسسة يوم افتتاح المعرض عن الفائزين بمنحة نقطة لقاء للنشر التي تبلغ قيمتها 30 ألف دولار أمريكي، وتسعى إلى دعم البحث العلمي ونشر المحتوى الذي يوسّع آفاق فهم تاريخ الفن في المنطقة وعلاقته بالعالم أجمع.

ومن المقرّر كذلك أن ترافق المعرض مجموعة من ورش العمل التعليمية للصغار والشباب، بالإضافة إلى عروض موسيقية حية.